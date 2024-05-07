Российские элиты обеспокоены, началось соперничество: в ISW рассказали о настроениях в РФ перед 'инаугурацией' Путина

В преддверии так называемой "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина среди кремлевских чиновников началась новая волна соперничества за влиятельные позиции в правительстве. Российские элиты пытаются обеспечить себе влиятельные роли на случай, если диктатор Путин преждевременно покинет власть.

В частности, в Кремле начали активно размышлять о том, кто войдет в новое правительство после "инаугурации" Путина. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Источники в Кремле рассказали российским "оппозиционным" СМИ, что некоторые элиты "напряжены", надеясь на повышение по службе и беспокоясь о понижении в должности. Также кремлевские чиновники пытаются занять "самый высокий пост" на случай, если предстоящий шестилетний срок Путина окажется для него последним.

Однако аналитики отметили, что на сегодняшний день нет никаких признаков того, что Путин намерен уйти из власти после завершения своего предстоящего диктаторского срока. Поэтому возможные усилия главаря Кремля по созданию элит, которые станут его преемниками, а также усилия элит по позиционированию себя в правительстве, вероятно, преждевременны.

В то же время некоторые приближенные к Кремлю источники предполагают, что мэр Москвы Сергей Собянин или первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко могут стать следующим премьер-министром, в то время как другие источники выразили сомнение в том, что нынешний премьер-министр России Михаил Мишустин уйдет в отставку.

При этом в источники в Федеральном собрании РФ утверждают, что депутаты Госдумы уже готовы повторно утвердить Мишустина на посту премьер-министра. Два источника, близких к администрации Путина и правительству России, заявили, что вице-премьер РФ и представитель диктатора в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев хотят новых должностей в правительстве России.

В ISW уверены, что изменения в позициях российской элиты вряд ли окажут серьезное влияние на процесс принятия решений и планирования политики внутри страны и на международном уровне. Диктатора Путин по-прежнему ориентирован на консерватизм, устранение всех несогласных, победу в войне против Украины и "поворот на Восток", вероятно, имея в виду углубление отношений РФ с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Для этого Путин пытается создать идеологическую однородность среди российской элиты.

Напомним, представителя Соединенных Штатов Америки на церемонию инаугурации президента страны-агрессора Владимира Путина не будет. Белый дом не считает эти выборы свободными.

Ранее сообщалось, что визит председателя Китая Си Цзиньпина в Европу начнется 6 мая и продлится вплоть до 10-го. Это означает, что ни один из лидеров супердержав, который мог бы посетить "инаугурацию" кремлевского диктатора Владимира Путина, не приедет на это действо.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство стран Европейского Союза будут бойкотировать кремлевскую церемонию приведения Владимира Путина к присяге на новый шестилетний срок в качестве "президента". Однако на мероприятие, которое россияне организовывают 7 мая, могут отправить своих представителей семь государств ЕС.

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