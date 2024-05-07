'Выводы делайте сами': в США сказали, признают ли Путина легитимным президентом РФ

Представителя Соединенных Штатов Америки на церемонию инаугурации президента страны-агрессора Владимира Путина не будет. Белый дом не считает эти выборы свободными.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер на брифинге 6 мая. Его транслировал YouTube-канал Госдепа.

"Нет, мы не будем представлены там", – сказал представитель Госдепартамента США.

На вопрос, означает ли это, что Соединенные Штаты бойкотируют мероприятие, Миллер отметил, что "выводы можете сделать сами".

Что касается того, считают в Вашингтоне Путина легитимным президентом, он заявил: "Конечно, мы не считаем эти выборы свободными и честными, но он является президентом России и будет оставаться на этом посту".

Ранее сообщалось, что Россия разослала приглашение на так называемую инаугурацию диктатора Владимира Путина, которая состоится 7 мая странам Европы. Сейчас в Европейском Союзе решают, как целесообразно будет ответить на такое приглашение от имени всего ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали "инаугурацию" диктатора Владимира Путина, запланированную на 7 мая. В ведомстве назвали эту меру попыткой создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности власти в РФ.

Впрочем, готовившийся месяцами визит китайского лидера Си Цзиньпина в Европу начнется 6 мая и продлится вплоть до 10-го. Это означает, что ни один из лидеров супердержав, который мог бы посетить "инаугурацию" кремлевского диктатора Владимира Путина, не приедет на это действо.

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