Путин упрекнул страны Балтии в принятии 'нацизма': ISW указал, как Кремль создает условия для агрессии против НАТО

Глава России Владимир Путин обвинил страны Балтии в принятии "нацизма" в то время, когда Москва "борется против него", ведя войну в Украине. Он сделал это в рамках продолжающихся усилий Кремля по созданию информационных условий для будущей агрессии против членов НАТО.

Видео дня

Такое заявление прозвучало на открытии "мемориала советским жертвам нацистского геноцида" в Ленинградской области РФ 27 января. Нарративы российского диктатора проанализировал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

На мероприятии, где также присутствовали его друг-диктатор из Беларуси Александр Лукашенко и разные кремлевские приспешники, Путин утверждал, что страны Балтии объявили тысячи людей, живущих там, "недочеловеками". По его словам, они "лишают" их "самых основных прав" и подвергают "преследованиям".

И хотя глава страны-агрессора конкретно не сказал, что там "преследуют" россиян или русскоязычных, кремлевские чиновники регулярно обвиняют правительства стран Балтии в "неонацистской" политике и в притеснении таких граждан.

В ISW напомнили, как Кремль исторически использовал свою концепцию "соотечественников за рубежом", которая неопределенно включает в себя этнических русских и русскоязычных представителей других национальностей, для оправдания российской агрессии в соседних государствах.

Аналитики считают, что такие нарративы и Путина, и его свиты являются частью информационной политики для применения будущей агрессии против стран-членов Североатлантического альянса.

"Кремлевские чиновники и рупоры, возможно, пытаются создать информационные условия для возможной будущей российской агрессии в странах Балтии – и других членах НАТО, таких как Финляндия – под прикрытием защиты "соотечественников России за рубежом". Кремль также может использовать предлог защиты людей от предполагаемой "нацистской" политики в будущем", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики уже отмечали, что Путин создает информусловия для эскалации против стран Балтии. В частности, диктатор упомянул о депортации россиян из Латвии, утверждая, что это "непосредственно влияет на безопасность РФ".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!