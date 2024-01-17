Путин создает информационные условия для эскалации против стран Балтии: в ISW назвали цель Кремля

Президент России Владимир Путин снова сделал ряд заявлений, направленных на создание информационных условий для возможной эскалации против стран Балтии. Он упомянул о депортации из Латвии граждан РФ, не продливших разрешения на постоянное проживание в этой стране и заявил, что это, мол, "непосредственно влияет на безопасность России".

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Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW). Аналитики считают, что постоянные угрозы Кремля "защищать соотечественников" в других государствах и угрозы эскалации под этим поводом преследуют цель ослабить и уничтожить НАТО.

Накануне, 16 января, Путин сделал ряд заявлений, направленных на создание информационных условий для предстоящей эскалации против стран Балтии. Такая эскалация может быть частью более широкого замысла российского диктатора, заключающегося в попытках ослабить НАТО.

Так, Путина, в частности, возмутило, что Латвия и соседние страны "выбрасывают россиян", а это, добавил диктатор, "непосредственно влияет на безопасность России".

Латвия недавно внесла изменения в иммиграционное законодательство, которыми предусмотрено, что разрешения на постоянное проживание на территории страны, полученные гражданами РФ, утратят силу в сентябре 2023 года. Впрочем, россиянам предлагалось до 30 ноября прошлого года выполнить требования общей процедуры получения статуса постоянного жителя ЕС в Латвии, в частности, сдать экзамен на знание латышского языка.

Уже в декабре в Управлении по делам гражданства и миграции Латвии сообщили о намерениях депортировать около 1200 граждан РФ, не подавших заявлений на получение новых вида на жительство в установленные сроки.

"Путин долгое время использовал расширенное определение суверенитета России и преуменьшал суверенитет бывших советских республик, а Россия долгое время утверждала, что она имеет право защищать своих "соотечественников за рубежом", включая этнических русских и русскоязычных за пределами границ России. ISW не замечает никаких признаков того, что российская атака против стран Балтии неизбежна или вероятна, но Путин, возможно, создает информационные условия для предстоящих агрессивных действий России за рубежом под предлогом защиты своих "соотечественников", – считают аналитики.

В Институте также напомнили, что в середине декабря 2023 года Путин выступил с угрозами в адрес Финляндии, в очередной раз подтвердив свое стремление добиться изменений в НАТО, которые привели бы к "демонтажу" Альянса.

По словам российского диктатора, безопасности России якобы угрожает исповедуемый Североатлантическим альянсом принцип "открытых дверей", согласно которому присоединиться к оборонному союзу может любая страна, которая изъвит такое желание и будет отвечать требованиям членства в НАТО. Именно этот принцип, закрепленный в уставе Альянса, Путин выдает за "агрессию" военного блока.

По словам диктатора, Альянс "открыл двери Украине и Грузии" в 2008 году. Путин упоминал о Бухарестской декларации, подтверждающей, что "НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии" и не исключает, что когда-то обе страны смогут присоединиться к Альянсу. И хотя никаких шагов для открытия Украине и Грузии путей вступления после этой декларации сделано так и не было, по версии Путина, ею было нарушено зафиксированное Актом провозглашение независимости Украины стремление оставаться нейтральным государством.

Следовательно, жаловался президент РФ, упомянутая декларация якобы "полностью изменила ситуацию в Восточной Европе" и повлияла на безопасность России.

А вот о том, что Российская Федерация в 1994 году обязалась "уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины", включая Крым и Донбасс в обмен на передачу Украиной ядерного оружия России, диктатор не упоминает.

В то же время, убеждены в ISW, реальные причины начавшегося в феврале 2022 года полномасштабного вторжения России в Украину заключаются вовсе не в стремлении "защитить" Россию от "угрозы" со стороны НАТО. На самом деле Путин больше всего стремится ослабить и окончательно уничтожить Североатлантический союз.

"Кремль и связанные с Кремлем субъекты недавно способствовали информационным операциям и применяли тактику гибридной войны, направленную на дестабилизацию НАТО, и теперь возможно создают информационные условия для возможных будущих агрессивных действий России против стран НАТО и их соседей", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что Кремль ужесточает цензуру, чтобы ограничить критику войны против Украины перед выборами в России.

Так, депутаты Госдумы от "Единой России" предложили проект закона, который позволит правительству конфисковать имущество у лиц, осужденных за распространение "фейковой" информации о ВС РФ.

Угроза потерять имущество за критику власти и развязанной ею войны в Украине, в частности, по мнению аналитиков, направлена на то, чтобы закрыть рты родственникам мобилизованных россиян, которые возмущаются из-за высоких потерь в российской армии, произвола командования, отсутствия отпусков и демобилизации для оккупантов .