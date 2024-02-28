'Путин способен на все': Навальная выступила в Европарламенте и вспомнила о войне в Украине

Вдова покойного российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия Навальная 27 февраля выступила в Европарламенте. Во время выступления она вспомнила о войне в Украине, которую начал режим президента России Владимира Путина и назвала его не политиком, а "лидером криминальной группировки".

Слова Навальной цитирует "Настоящее Время". Она также призвала европейских политиков не вести переговоры с Кремлем по Украине, поскольку "Путин способен на все" и нельзя доверять его словам.

Она подчеркнула, что Путин должен ответить за то, что он совершил в Украине и смерть ее мужа.

"Два года назад Путин начал полномасштабную войну против Украины, жестокую войну, подлую войну. Весь мир поспешил на помощь Украине. И спустя два года есть много усталости, пролито много крови. Путин так и не продвинулся дальше, но война продолжается несмотря на санкции, несмотря на те деньги, которые направляются на то, чтобы ее остановить. Начинают звучать голоса, которые призывают заключить соглашение с Путиным. И вот Путин убивает моего мужа – Алексея Навального. Именно по приказу Путина Алексея пытали, пытали три года, он находился в камере, полностью отрезанный от любых контактов, звонков и даже от писем. А потом они его убили и даже после этого продолжали издеваться над его телом и над его матерью.

И с одной стороны, видим, что Путин способен на все и договариваться с ним не о чем", – сказала она.

Навальная отметила, что в течение недели они боролись за то, чтобы отвезти тело Навального и организовать похороны, запланированные на первое марта. Однако она сомневается, пройдет ли процессия мирно и не прибудет ли полиция за теми, кто захочет проститься с ее мужем.

Она также заявила, что для того, чтобы победить российского диктатора, нужны новые решения, самих только санкций или резолюции будет недостаточно, ведь Путин не человек принципов, а "кровавый монстр".

"Если вы действительно хотите победить Путина, вам необходимо стать новаторами. Необходимо перестать бояться этого, невозможно ему причинить вред очередным пакетом санкций или резолюцией. Это ничем не будет отличаться от того, что уже было сделано. Он не человек морали или принципов, нельзя его так воспринимать. Алексей понял это очень давно. Здесь мы говорим не о политике, а о кровавом монстре, Путин это лидер криминальной группировки", – отметила Юлия Навальная.

Ранее журналистка Жанна Немцова, дочь убитого в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова призвала Запад оказывать еще большую поддержку Украине. По ее словам, именно таким образом цивилизованный мир должен отомстить диктатору Владимиру Путину за убийство Алексея Навального.

Напомним, 16 февраля в России заявили о смерти Навального в исправительной колонии. Согласно официальному заявлению, он якобы внезапно "почувствовал себя плохо" после утренней прогулки. Родным политика российские следователи заявили, что не отдадут тело Навального еще две недели. Более того, им не разрешили даже взглянуть на него.

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