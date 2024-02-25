Дочь Немцова призвала Запад отомстить Путину за Навального поддержкой Украины

Журналистка Жанна Немцова, дочь убитого в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова призвала Запад оказывать еще большую поддержку Украине. По ее словам, именно таким образом цивилизованный мир должен отомстить диктатору Владимиру Путину за убийство Алексея Навального.

Она отметила, что на данный момент Запад недостаточно поддерживает Украину в борьбе с РФ. Об этом Немцова заявила в интервью изданию "Настоящее время".

Дочь убитого оппозиционного политика рассказала, что ситуация на фронте сейчас неблагоприятна для Украины. Поэтому Западу нужно продолжать военно-экономическую и гуманитарную поддержку Украины.

"Украина не должна проиграть в этой войне. Это очень важно, и я думаю, что это один из важных шагов, которые может предпринять Запад, то есть согласовать новые пакеты помощи, развернуть военное производство в конце концов в Европе, производить боеприпасы", – сказала Немцова.

Кроме того, она заявила, что в РФ есть компании и частные лица, против которых не были введены санкции несмотря на то, что они являются пособниками войны. Немцова подчеркнула, что западные страны должны усилить свое давление на такие компании.

Напомним, 16 февраля в России заявили о смерти Навального в исправительной колонии. Согласно официальному заявлению, он якобы внезапно "почувствовал себя плохо" после утренней прогулки. Родным политика российские следователи заявили, что не отдадут тело Навального еще две недели. Более того, им не позволили даже взглянуть на него.

Спустя три дня после сообщения о смерти в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального президент РФ Владимир Путин наградил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Валерия Бояринева. Диктатор подписал указ о присвоении ему звания генерал-полковника.

Ранее OBOZ.UA разбирался, станет ли убийство Навального "черным лебедем" для Путина и России. Аналитики считают, что Путин послал миру сигнал, что не остановится ни перед каким преступлением.

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