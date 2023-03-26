Путин пожаловался на украинцев, которые тайно по ночам возят оружие на фронт

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что украинцы перевозят на фронт западную технику тайно и по ночам. Из-за этого российские оккупанты не могут ее уничтожать раньше времени.

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Об этом лидер Кремля говорил в интервью своему личному корреспонденту и подхалиму Павлу Зарубину. Он поспешил заверить россиян, что "кое-что" российским войскам таки удается достать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"То, что удается достать, – достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что к этому кто-то относится безразлично, со спущенными рукавами, нет, конечно", – заявил Путин.

Напомним, 25 марта Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Со своей стороны в американском Институте изучения войны пришли к выводу, что президент России Владимир Путин распространяет нарративы о развертывании ядерного оружия на территории Беларуси в надежде снизить моральный дух украинцев и сдержать предоставление Украине западной военной помощи. Таким образом кремлевский диктатор пытается помешать ожидаемому в ближайшее время контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в последнее время в российских СМИ все чаще появляются упоминания о возможном ответном наступлении со стороны Украины. Информпространство РФ реагирует на замедление российских операций со значимым беспокойством;

– заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев похвастался, что у России есть оружие даже лучшее, чем РСЗО HIMARS, у которого якобы такая же точность и глубина поражения. В то же время российский политик не постарался объяснить, почему в таком случае путинская армия несет бешеные потери на поле боя.

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