Медведев похвастался, что у РФ есть оружие лучше HIMARS, но о потерях в Украине умолчал

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев похвастался, что у России есть оружие даже лучше, чем РСЗО HIMARS. В то же время российский политик не потрудился объяснить, почему в таком случае путинская армия несет колоссальные потери на поле боя.

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Об эффективности установки, с помощью которой ВСУ "минусуют" оккупантов даже в глубоком тылу, Медведев порассуждал в беседе с российскими СМИ. Он признал, что "РСЗО HIMARS – вполне достойное оружие".

"Но Россия обладает не худшим видом оружия, которое имеет такую же и лучше точность и глубину поражения", – добавил российский политик, хотя и не уточнил, какое именно вооружение имеет в виду.

При этом, по данным Генерального штаба ВСУ, за период полномасштабного вторжения России в Украину армия государства-террориста лишилась более 6,8 тыс. бронемашин и 595 самолетов с вертолетами. Однако больше всего потерь враг понес в живой силе – на сегодняшний день ликвидированы уже 168 150 российских солдат и офицеров. Кроме того, были "демилитаризированы" 511 реактивных систем залпового огня, 273 средства ПВО, 2230 БПЛА оперативно-тактического уровня оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство-агрессор Россия производит высокотехнологичное оружие, в том числе новые ракеты и беспилотники, несмотря на наложенные санкции. Так происходит, поскольку имеющихся ограничений недостаточно;

– в ГУР сообщили, что РФ продолжает массово производить крылатые ракеты для ударов по Украине с воздуха. Ежемесячно военные предприятия производят до 40 новых снарядов.

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