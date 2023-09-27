Появились кадры крушения Ил-76 в Мали: погибли 140 наемников ЧВК 'Вагнер'. Видео

В сети появились кадры с моментом крушения транспортного самолета Ил-76 в Мали. На его борту, по некоторым данным, находились наемники ЧВК "Вагнер", более 140 человек погибли в результате авиакатастрофы.

Самолет при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Появились кадры крушения принадлежавшего ЧВК "Вагнер" военно-транспортного самолета Ил-76 в Мали, в аэропорту Гао, в минувшую субботу. В результате погибли 140 человек, среди которых наемники-"вагнеровцы". Многие из них по зову Пригожина в конце июня покинули Украину, вернувшись в Африку, но для кармы и возмездия границ не существует", – прокомментировал зрелищные кадры журналист.

Видео дня

На видео видно, как самолет, предположительно принадлежавший ЧВК "Вагнер", после приземления на взлетно-посадочную полосу по какой-то причине не смог затормозить. Он выкатился за пределы полосы – и там вспыхнул, а потом взорвался.

Примечательно, что российские пропагандисты продолжают убеждать, что наемников "Вагнера" на борту потерпевшего крушение транспортного самолета якобы не было. Да и сам Ил-76, уверяет один из популярных z-пабликов, якобы использовался не российской ЧВК, а военно-воздушными силами Мали.

"Появились кадры крушения транспортного самолета Ил-76 с бортовым номером TZ-98T близ населённого пункта Гао. Борт был зафрахтован местным правительством для грузовых перевозок и эксплуатировался военно-воздушными силами Мали... Ещё раз отмечу, что данный борт, а точнее рейс, не перевозил никакого личного состава "Группы Вагнера", – пишет пропагандистский провоенный паблик.

Администратор канала также отметил, что опубликованные кадры заставили россиян отказаться от предыдущей версии о поражении самолета с земли – и очень встревожился все более массовыми "техническими проблемами" с российской авиацией.

"Несмотря на ранние предположения в интернете о воздействии на самолёт с земли, например из ПЗРК, видео показывает, что Ил-76 на самом деле разбился при пробеге по взлётно-посадочной полосе, выкатившись за её пределы. Тем не менее за короткий недавний промежуток времени уже это не первая, не вторая и даже не пятая потеря воздушного транспорта по внезапно возникшим техническим причинам", – пишет канал.

Напомним, 23 сентября стало известно, что в Мали разбился военно-транспортный самолет Ил-76, который могли использовать "вагнеровцы". Соответствующие данные обнародовали в AviaNews – сервисе, который транслирует новости об авиации по всему миру.

Это произошло ровно через месяц после еще одной громкой авиакатастрофы: крушения в Тверской области РФ бизнес-джета, принадлежавшего владельцу "Вагнера" Евгению Пригожину. Кроме самого Пригожина, погибли еще 9 человек, включая реального командира ЧВК Дмитрия Уткина.

Спустя несколько дней в России официально подтвердили гибель Пригожина и верхушки ЧВК "Вагнер": подтвердить личности погибших смогли с помощью ДНК-экспертизы.