Россия в ближайшее время может начать массовую мобилизацию населения: в Генштабе раскрыли план врага и назвали цифры

В ближайшее время Россия, вероятно, приступит к массовой принудительной мобилизации населения на временно оккупированных ею территориях. По разным оценкам, на войну россияне могут забрать от 400 до 700 тысяч человек.

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Кроме того, призвать планируют еще около 40 тысяч жителей Чечни, которые будут использоваться как "заградительные отряды" позади российских войск. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 11 сентября.

Отмечается, что необходимость такой массовой мобилизации вызвана катастрофическими потерями оккупантов на фронте. В то же время, среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры запланированной мобилизации снова остаются минимальными. "Пушечным мясом" в очередной раз пойдут рядовые граждане – жители российских регионов, которых в спину будут толкать на смерть кадыровские палачи, отметили в Генштабе.

Следовательно, подчеркнули в ВСУ, единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в РФ официально запускают новую волну так называемой частичной мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу уже подписал соответствующий приказ, согласно которому глава российского террористического ведомства намерен дополнительно мобилизовать на войну в Украину еще 200 тысяч россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские захватчики взялись за "отлов" новой партии пушечного мяса для отправки на войну в Украину. Кроме облав непосредственно на территории РФ, появилась информация об активизации россиян и на временно оккупированных территориях.

– Россияне планируют мобилизацию выпускников высших учебных заведений в захваченном Крыму. В настоящее время они готовят списки для военкоматов. Лидер по количеству потенциальных призывников – Джанкойский район, отметили в "Атеше".

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