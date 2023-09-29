В России объявили осенний призыв и заявили, что желающих идти на войну против Украины хватает: подробности

В России стартует осенний призыв в армию и минобороны страны-агрессора решило заверить граждан, что срочники ни в коем случае не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. Там утверждают, якобы на путинскую "СВО" берут только контрактников.

Призывную кампанию ведомство объявило с 1 октября во всех субъектах РФ, кроме крайних северных районов, где она "из-за климата" начнется 1 ноября. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы на территории РФ. В пункты дислокации ВС РФ в новых регионах (такими агрессор называет временно захваченные территории Украины. – Ред.) или для участия там в выполнении задач "СВО" военнослужащие по призыву будут направляться не будут ", – заверили россиян в МО РФ.

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Там даже предоставили гражданам номер "прямой призывной линии", отмечая, мол, примут все звонки, чтобы предоставить объяснения. Заранее указали, что все, кто отбыл срочную службу, после будут уволены и обязательно отправятся домой.

Российское минобороны заявило, что генштаб ВС РФ не планирует проводить дополнительную мобилизацию для ведения войны против Украины.

Вместе с тем там только за, если позже "желающие" срочники заключат контракты и пойдут на "СВО". Так же ведомство будет радо видеть в рядах своей захватнической армии "добровольцев".

Российское МО утверждает, что у них "значительно увеличилось" количество граждан, "добровольно вступающих" на военную службу по контракту в ВС РФ. Для того, чтобы своевременно их "оформить", ведомство даже расширило сеть так называемых пунктов отбора контрактников. Вербуют россиян на контракт с армией РФ в "тесном взаимодействии с органами госвласти" в разных регионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Институте изучения войны информировали, что в России с 1 октября стартует вторая волна мобилизации резервов перед полугодовым осенним призывом. Аналитики подчеркнули, что это один из способов Кремля побуждать или заставить россиян подписать "добровольные" контракты с ВС РФ.

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