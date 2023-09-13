В России готовятся к новой волне мобилизации осенью, 'ястребы войны' требуют более жестких мер – ISW

С 1 октября в России начинается вторая волна мобилизации резервов в преддверии полугодового осеннего призыва на воинскую службу. И хотя ближайшее окружение Кремля активно не соглашается с такой необходимостью, влиятельная группа "силовиков-ястребов" предлагает более строгие меры по мобилизации.

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Речь идет, в частности, об ограничении определенных лиц на получение отсрочек по мобилизации, что вызвало серьезные разногласия с чиновниками в администрации президента России. О этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на один из российских Telegram-каналов, предположительно связанный с Источниками в российских службах безопасности.

Аналитики отметили: важно проводить различие между обычным в России полугодовым призывом на воинскую службу, крупномасштабной мобилизацией резервов, подобной той, которая привела в российскую армию более 300 000 резервистов осенью 2022 года, и криптомобилизацией. Последняя приводит к привлечению резервистов в меньшем количестве в течение длительного периода времени. Кроме того, существуют еще и различные попытки побудить или принудить россиян подписать якобы добровольные контракты с российскими военными.

Так, российский канал заявил, что российские чиновники хотят мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов и перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября. Таким образом они могли бы обеспечить процесс мобилизации резерва, одновременно проводя "контрактную мобилизацию" для принудительного набора дополнительных 130 000 человек на контрактную службу.

Комментируя предложения "ястребов войны" относительно ужесточения мер по мобилизации, авторы канала заявили, что администрация президента опасается реакции на подобные меры со стороны других российских чиновников и российского общества в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что в ближайшее время Россия, вероятно, приступит к массовой принудительной мобилизации населения на временно оккупированных ею территориях. По разным оценкам, на войну россияне могут забрать от 400 до 700 тысяч человек.

– В британской разведке сообщили, что мобилизация граждан на войну против Украины бьет по экономике страны-агрессора. Нехватка рабочей силы в сфере промышленности РФ достигла нового максимума.

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