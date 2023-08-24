Путин побывал в военном штабе в Ростове перед крушением самолета Пригожина – разведка Британии

Кремлевский диктатор Владимир Путин 19 августа посетил штаб Южного военного округа РФ в Ростове-на-Дону, который был ненадолго захвачен боевиками группы "Вагнера" в июне. Уже 23 августа главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин погиб при падении самолета над Тверской областью, как заявляет страна-агрессор.

Видео дня

На редкий визит российского президента в военный штаб обратила внимание британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 24 августа на Twitter-странице Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В ведомстве отметили, что штаб в Ростове, ведущий войну против Украины, расположен примерно в 160 км от линии фронта.

Там Путин провел встречу с высшими офицерами, в том числе с начальником генерального штаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым, который продолжает командовать операцией страны-агрессора в Украине.

Британская разведка напомнила, что ЧВК "Вагнер" ненадолго захватила указанную штаб-квартиру в июне 2023 года во время попытки мятежа.

Таким образом, по мнению разведчиков, Путин, скорее всего, хотел продемонстрировать свою власть и представить высшее военное командование действующим в обычном режиме.

Напомним: 19 августа в РФ заявили, что Путин провел совещание в штабе военного командования "СВО" в Ростове-на-Дону с руководящим составом армии страны-агрессора.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился принадлежавший Евгению Пригожину самолет Embraer ERG 135. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

– Утверждается, что пассажирами самолета были заместитель главаря ЧВК – первый командир "Вагнера" Дмитрий Уткин, а также сам Пригожин. Впоследствии в России подтвердили гибель финансиста ЧВК "Вагнер".

– По данным Financial Times, самолет Пригожина был сбит ракетой российской системы ПВО. Предварительно, бизнес-джет потерял высоту в 2,5 километра всего за 22 секунды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!