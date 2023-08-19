В России заявили, что Путин в Ростове провел совещание с командованием оккупантов. Видео

В России заявили, что диктатор Владимир Путин провел совещание в штабе военного командования "СВО". Заседание состоялось в Ростове-на-Дону.

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Об этом сообщила пресс-служба Кремля ночью 19 августа. Отмечается, что лидер государства-террориста заслушал доклад начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений и высших офицеров. Другие детали совещания в сообщении не привели (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

РосСМИ опубликовали видео, на котором видно, как диктатор прибыл в Ростов. Там его встретил Герасимов, после чего оба отправились на заседание.

Напомним, ранее сеть потрясли слухи о том, что Путин якобы готовит техногенную катастрофу на Курской и Запорожской АЭС. Мол, цель таких провокаций – показать "готовность" Украины к ядерному террору. В сообщениях отмечалось, что провокация планируется к концу августа-началу сентября. Кроме того, утверждалось, что диктатор якобы тяжело болен "без шансов на выздоровление", поэтому "требует быстрого и эффективного решения, которое он сам видит в создании более острого кризиса".

Эти преступные планы якобы поддерживают часть руководства силового и военного блоков РФ.

В то же время в Запорожской ОВА заявили, что информация не соответствует действительности.

"Зачем украинские СМИ распространяют российские нарративы и сеют панику в обществе – открытый вопрос. Надеюсь, ответ на него дадут уполномоченные службы уже в ближайшее время" – написал руководитель ОВА Юрий Малашко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным турецких СМИ, Путин может приехать в Турцию в конце августа. Ранее диктатор выдал ряд заявлений о зерновом соглашении. Он сетовал на "притеснения" России, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновому соглашению.

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