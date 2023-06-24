Путин планирует ликвидировать Пригожина и пообещать амнистию наемникам ЧВК "Вагнер" – СМИ

Президент РФ Владимир Путин принял решение убить главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. При этом боевикам, которые сейчас поддерживают Пригожина, пообещают амнистию.

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Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Важные истории" со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВС РФ. Так, по словам собеседника, Путин приказал силовикам убить Пригожина. Однако сил для того, чтобы остановить ЧВК "Вагнер" и не допустить их в Москву, нет.

"По словам нашего собеседника, у ВС РФ нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Пригожину проход к Москве. Сейчас костяк группировки собирают из всех не занятых на фронте подразделений: чеченских формирований, Росгвардии, МВД и ФСБ", – пишет издание.

Путин все еще надеется избежать больших столкновений, поэтому планирует убить Пригожина и "верхушку" ЧВК, а остальным дать амнистию.

Пригожин уже фактически захватил Ростов-на-Дону, его боевики прошли Воронежскую область практически без сопротивления и уже находятся в Липецкой области. Такими темпами, уже сегодня они могут оказаться в Московской области и в самой Москве.

Кремль пытается закрыть проходы к городу, ограничивает движения транспорта. На улицах Москвы появилась тяжелая военная техника. В то же время элита и простые россияне бегут из Москвы. Из столицы РФ вылетели чартерные рейсы, а билеты на рейсовые самолеты скупили за считанные часы.

Как писал OBOZREVATEL, Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в нескольких регионах отмечено много военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве и Подмосковье, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.

В связи с происходящим с экстренным обращением выступил российский президент Владимир Путин. Он набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции, а также о том, что мятежники нанесли "удару в спину" России.

Тем временем в сети появилась карта, где разгорелось противостояние войск Шойгу и ЧВК "Вагнер". Согласно ей, под контролем Вагнера уже Ростов и Воронеж.