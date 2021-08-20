Путин назвал Германию 'партнером', а Меркель заговорила о разногласиях: подробности переговоров

Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что ФРГ остается одним из основных торгово-экономических партнеров России. Меркель ответила, что правильно поддерживать диалог с РФ, несмотря на разногласия.

Как сообщает ТАСС, переговоры лидеров двух стран проходят в Москве. Перед их началом Путин преподнес Меркель букет цветов.

По словам российского президента, в страновом измерении Германия для России – второй торгово-экономический партнер после Китая.

"Несмотря на то, что в 2020 году у нас был спад достаточно серьезный, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода", – сказал он.

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Путин отметил работу российско-германских двусторонних механизмов, групп и форумов, в том числе проведение Года Германии в России, связанного с развитием экономики.

"Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, хорошо, что мы говорим друг с другом. И мы намерены и дальше поддерживать контакт", – подчеркнула Меркель.

По словам канцлера, они обсудят с Путиным двусторонние отношения и вопросы международной повестки дня – Ливию и Афганистан.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед началом переговоров лидер немцев приняла участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы.