Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным. Фото и видео

В пятницу, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель прилетала в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча политиков пройдет в Кремле.

Лидер немцев также приняла участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщает РИА Новости.

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Вместе с Меркель в Москву прибыл официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и глава группы внешней политики ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф. Добавим, что это последний официальный визит Меркель в российскую столицу в качестве главы правительства ФРГ.

На встрече вместе с Путиным будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков.

Известно, что лидеры стран по итогам переговоров не будут подписывать совместные документы. Ожидается также совместная пресс-конференция для СМИ.

Ранее в правительстве Германии рассказали о предстоящем визите канцлера Ангелы Меркель в Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с Меркель, которая запланировала рабочий визит в Киев 22 августа.