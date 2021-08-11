В Офисе президента назвали главные темы встречи Зеленского и Меркель

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая запланировала рабочий визит в Киев 22 августа. Лидеры двух стран обсудят обеспечение безопасности для Украины в случае запуска газовой магистрали "Северный поток-2", урегулирование отношений на Донбассе и развитие политических, экономических и торгово-промышленных отношений.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь украинского гаранта Сергей Никифоров, который транслировался на Facebook Офиса президента. Предварительно расписание и график встреч немецкого гостя в Украине еще не составлен.

Во время встречи Зеленский обязательно поднимает вопрос выполнения обязательств со стороны Берлина, в случае если после запуска "Северного потока-2" Российская Федерация будет использовать свое монопольное положение и оказывать еще большее давление на Украину. Также политики обговорят возможность возвращения к мирным переговорам по ситуации на востоке нашей страны.

Видео дня

"Главный "месседж" визита Меркель в нашу страну это то, что без Украины говорить про Украину – ни одного слова. И что без прямых переговоров с украинским президентом обсуждать ключевые вопросы безопасности в Европе невозможно", – подчеркнул Никифоров.

Он отметил, что Меркель будет, безусловна приглашена на саммит "Крымской платформы", который впервые состоится в Киеве 23 августа.

"Останется ли она или нет, станет известно в ближайшее время. Если не останется, я на 99% уверен, что сможете его спросить саму 22 августа", – заметил Никифоров, обращаясь к журналистам, которых заинтересовал этот вопрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский, комментируя болезненную перспективу запуска газопровода "Северный поток-2", указал, что Европа должна обеспечить Украину гарантиями экономической и военной безопасности.