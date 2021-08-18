Меркель получит орден от Зеленского: в Германии раскрыли детали визита канцлера в Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель в Украине должна получить Орден Свободы. Ее будет вручать президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства. Там также обнародована подробная программа визита канцлера, который намечен на 22 августа.

Так, Меркель возложит венок к мемориалу Вечной славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Затем Зеленский вручит ей Орден Свободы, который дается за значительный вклад в утверждение суверенитета и независимости Украины, объединение украинцев, развитие демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивание конституционных прав и свобод человека.

Видео дня

Во время встречи с главой государства Меркель обсудит сотрудничество в сферах экономики, а также ход реформ и выполнение Минских соглашений.

После этого запланирована совместная пресс-конференция.

Также канцлер Германии намерена встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Как сообщал OBOZREVATEL, до визита в Киев Меркель посетит Москву и проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.