Путин использует нищету регионов РФ в войне против Украины: как с этим покончить? Интервью с антироссийским активистом Обуховым

Существует прямая взаимосвязь между захватнической войной России против Украины и низким уровнем жизни российских регионов. Когда за участие в войне обещают более 200 тысяч рублей (около 90 тысяч гривен), а пропаганда подливает масла в огонь, рассказывая о "войне с Америкой", желающих пополнить путинскую армию достаточно. Фактически российский диктатор Владимир Путин умело пользуется нищетой собственного народа.

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Самый действенный способ остановить его – лишить возможности содержать армию. Лучший способ сделать это – ввести эмбарго в российские углеводороды, лес и руды. При этом на сегодняшний день опасность отделения от РФ национальных окраин – Дагестана или Чечни – минимальная. Главное условие перехода к процессу дезинтеграции – критическое ослабление силовых структур России.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

– Интересная реакция Кремля на теракты в Дагестане. Путин отказался от специального обращения, Песков заявил, что российское общество "совершенно консолидировано" и подобные действия "не поддерживаются обществом ни в России, ни в Дагестане". Сам глава Дагестана Меликов заявил, что теракт – попытка расколоть эту республику. По вашему мнению, почему реакция была именно такой? Возможно, Путин недооценивает опасность, исходящую от этой национальной окраины? Как вы оцениваете эту опасность?

– Пока я оцениваю эту опасность очень скромно. Сегодня регионы России не готовы откалываться. Еще не пришло время, когда они будут по-настоящему готовы к таким действиям. Я не знаю, был ли этот теракт работой спецслужб, но, безусловно, он никак не повлияет ни на войну в Украине, ни на внутреннюю политику и положение дел в России.

– Но обратите внимание, это уже не первый случай. Помните, как в октябре 2023 года в Дагестане встречали самолет из Тель-Авива? В этом регионе действительно сильны антисемитские, ксенофобские настроения? Такова его особенность?

– Так же, как и весь юг РФ, как Чечня и Ингушетия, где преобладает мусульманское население. Ничего удивительного в этом нет. Многие люди там не имеют достаточного образования, чтобы нормально думать. Так что ждать, что сегодня там что-то произойдет, слишком оптимистично. Россия ждет других изменений – на фронте, а они, в свою очередь, зависят от ряда обстоятельств.

– Дагестан граничит с Чечней. Считаете ли вы, что в какой-либо перспективе обе республики вместе могли бы выйти из состава РФ? Возможны ли совместные действия?

– Это те регионы, где все держится на Москве. Как только Москва потеряет силы для влияния на эти регионы, там начнутся необратимые процессы. Что Кадыров, что Меликов – все они живут только за счет Москвы. Если не будет денег, их снесут очень быстро.

– Вы говорите о зависимости от Москвы, но речь идет только о назначенных Кремлем руководителях этих структур…

– Не только. Еще и силовые структуры.

– Вы не предполагаете, что люди могут подняться и заявить: мы не хотим больше этого терпеть! Или такой сценарий исключен?

– Ничего исключать нельзя. Но так же, как и в другом регионе, здесь все держится на штыках. Когда нацгвардия, полиция, в большинстве своем набранная из местных жителей, перестанет получать должную зарплату и скажет, мол, зачем это нам нужно, когда из этих служб начнут увольняться, все это очень скоро закончится. И тогда все начнет меняться.

Так же на Дальнем Востоке, в Якутии или Татарстане. Пока есть российские силовые структуры, подпитываемые из Москвы, пока есть деньги. Но их все меньше.

– То есть вы считаете, что сегодня есть лишь одна возможность развала РФ – критическое ослабление силовых структур?

– Здесь прямая взаимосвязь. Как только Москва ослабнет и не сможет показывать окраинам и другим регионам, что она управляет всем, там скажут: а зачем мы вас кормим? Тот же Дальний Восток – достаточно богатый регион, как и Якутия со своими алмазами. Но как там живут люди?

– Есть еще аспект, связанный с войной в Украине. Вы знаете, сколько платят контрактнику российской оккупационной армии, воюющему в Украине? Более 200 тысяч рублей в месяц. В пересчете на гривни это более 90 тысяч. Национальные окраины РФ, откуда преимущественно мобилизуют, никогда не видели подобных денег.

– Украинским военным тоже платят достаточно высокую зарплату, не только тем, кто на передовой, но и тем, кто служит в тылу.

– Да, но допускаете ли вы, что, развязав войну против Украины и установив такую оплату "пушечному мясу", Путин, по сути, отсрочивает крах своего режима и развала РФ?

– Конечно, здесь есть прямая взаимосвязь. На это было рассчитано. В богатой стране такой войны не может быть, потому что желающих воевать не сыщешь. Люди будут воевать, только если нужно защищать свою страну. Но в России, если тебе дают большие деньги, а пропаганда говорит, что Америка на нас напала, а украинцев нужно убивать, люди идут. Вы думаете, в российской армии умные люди? Вы посмотрите их интервью, послушайте, что они говорят. Часто это полная чепуха.

Главная задача Запада – ввести эмбарго на все углеводороды из России, нефть, газ. Возможно, еще и лес, руды и т. д. Тогда война закончится через полгода-год, потому что деньги закончатся. Но мне кажется, что Киев должен проявлять большую инициативу в этом вопросе.