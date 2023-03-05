Известный российский психиатр посоветовал пациенту с суицидальным расстройством пойти на войну, чтобы "умереть с пользой"

Известный московский психиатр Павел Бесчастнов посоветовал своему пациенту, который размышлял о самоубийстве, примкнуть к преступной "специальной военной операции". По мнению россиянина, так его клиент мог бы умереть "с пользой для общего дела, а не просто так".

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Перепиской, доказывающей это, 5 марта поделился один из российских Telegram-каналов. Судя по сообщениям, пациент жаловался, что не может вынести бессмысленные страдания людей из-за войны РФ против Украины. "Специалист" стал убеждать жителя РФ отправиться на фронт к оккупантам.

"Так люди будут продолжать страдать даже если вы умрете", – написал Бесчастнов человеку с суицидальными наклонностями.

Психиатр с 15-летним стажем не стал отговаривать парня от самоубийства, а посоветовал ему "приблизить День Победы", принести себя в "жертву", умереть "с пользой для дела".

В интернете после обнародования истории поднялся скандал. Бесчастнов стал оправдываться: мол, это была не рабочая консультация, а обычная переписка. И в конце он якобы посоветовал россиянину начать зарабатывать и заботиться о нуждающихся. Больше пациент на связь с так называемым психиатром не выходил.

Напомним, что 25 ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин на встрече с "матерями российских военных" (которые оказались подставными личностями) заявил: смерть родных на войне – это трагедия, однако они могли бы умереть и в ДТП, и от водки, а так погибли "не зря".

"У нас в ДТП погибают примерно 30 тысяч человек, от алкоголя – примерно столько же. Бывает, к сожалению. Так жизнь складывается. Жизнь – сложна и многообразна, сложнее, чем где-то в бумажках написано", – сказал тогда российский "царь".

Как писал OBOZREVATEL, тем временем на полках магазинов в России появилась водка с названием "Путинка Z". Кремлевский диктатор получает доход с каждой бутылки.

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