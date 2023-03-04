В России продают водку под названием ''Путинка Z'', – журналист

В России продают водку с курьезным названием – "Путинка Z". Президент РФ получает доход с каждой бутылки.

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Об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Маглов в эфире телеканала FREEДОМ. Ранее данная водка уже существовала, но сейчас на этикетки добавили пропагандистские знаки.

"Как оказалось, Путин очень хорошо зарабатывает на водке. Водка "Путинка" в России существует уже более 20 лет", – заявили в эфире.

Как отметили журналисты данный алкогольный напиток "патриотов России" продается на полках каждого супермаркета РФ на уровне глаз.

"Когда появилась водка "Путинка", в 2003 году, был первый срок Путина. Тогда еще не было того коррупционного режима. И для него заработок на водке был достаточно масштабным мероприятием. Она очень быстро стала популярной", – отметил спикер.

По его словам, в 2005 году данная водка была в списке лидеров среди дешевых водок. Примечательно, что тогда же и случился пик смертности от употребления алкоголя.

Со временем масштабы производства пропали, но водка и сейчас есть на полках.

"Особый цинизм заключается в том, что компания "Байкал", которая сейчас связана связана с активами Аркадия Ротенберга, с прошлого года зарегистрировала новые этикетки с символами "Z" и "V" и лозунгами, которые российская пропаганда использует в контексте войны", – добавил спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство российских граждан, в частности военнослужащих, всегда были любителями крепких напитков. Так, во временно оккупированном СтаробельскеЛуганской области военнослужащие страны-агрессора решили отпраздновать Крещение (20 января) "традиционно" для россиян. Они напились и с серьезным алкогольным отравлением попали в больницу, а часть захватчиков и вовсе умерла.

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