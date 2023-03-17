Пропагандистка Симоньян заявила о начале Третьей мировой и пожаловалась, что Россию хотят уничтожить. Видео

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Третья мировая война уже началась. Она считает, что "они", вероятно, имея в виду, США, не остановятся, пока якобы не уничтожат Россию.

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Свой бред российская журналистка традиционно выдавала в эфире росТВ. Она отметила, что сейчас стоит беспокоиться лишь о том, куда повернет Третья мировая, поскольку она уже началась (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Совершенно очевидно, что они не остановятся. В следующий раз беспилотник будет в наших водах", – вспомнила пропагандистка об американском беспилотнике MQ-9 Reaper, который сбил российский самолет.

"Мы должны быть к этому готовы: будут подлодки Украины, самолеты, все, что возможно, кроме ядерного оружия. Будут военнослужащие: украинские-то заканчиваются. Сначала наемные, а затем и действующая армия", – считает Симоньян.

"Их, пока они нас не уничтожат, не остановит ничего, кроме одного – неизбежной угрозы их собственной жизни", – констатировала пропагандистка.

Напомним: ранее Симоньян, спустя более года войны, развязавшей в Украине государство-агрессор, выдала, что Россия захватила Киевщину и победила наше государство еще на второй-третий день. Далее, как кажется, пропагандисты, началась война России против НАТО на территории Украины.

"Киев как таковой мы победили в первую неделю! Мы его, напомню... В Гостомеле уже были, везде были! Взяли фактически! Да?" – грезила пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Симоньян цинично прокомментировала массированную ракетную атаку РФ против Украины. Удары по Киеву она назвала местью "за Брянск" ;

– также пропагандистка размечталась об "освобождении" Германии от "фашистов". Она также заявила, что в Украине якобы оккупанты уже начали этот "процесс".

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