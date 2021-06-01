Пропагандист нашел связь спичек из резиденции Путина с "кознями" Запада. Видео

Пропагандисты Кремля нашли связь спичек, которые лежат у камина в переговорной комнате сочинской резиденции президента РФ Владимира Путина, с "разжигающим нестабильность" Западом. Этот эпизод всерьез показали в одной из программ на центральном телеканале.

Сюжет о спичках в доме главы РФ снял корреспондент "России 1" Павел Зарубин в рамках программы "Москва. Кремль. Путин". Сотрудник пропагандистского канала увидел символизм в том, что спички изготовили в марте 2014 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На это никто и никогда не обращал внимание, но спички у камина в зале переговоров изготовлены в марте 2014 года", – сказал он. Оператор тем временем показал дату, напечатанную на коробке, крупным планом.

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Далее пропагандист эмоционально заявил, что якобы именно тогда "напряжение на международной арене стало стремительно усиливаться".

"Все эти годы Запад делает все, чтобы разжечь очаги нестабильности на постсоветском пространстве", – рассказал Зарубин. Пользователи сети высмеяли такие заявления корреспондента.

Время невероятных историй с российских телеканалов. Корреспондент "России 1" смог найти скрытый смысл в спичках. И связать их с коварным Западом.



Не будем ничего объяснять, это нужно видеть pic.twitter.com/vnpbxuS1pG — Лента.ру (@lentaruofficial) May 31, 2021

Как писал OBOZREVATEL, ранее российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева оскандалилась высказыванием в адрес Украины. В прямом эфире прокремлевского телеканала "Россия 1" она заявила, что президент Владимир Зеленский якобы направил на Донбасс "колонны украинских гомосексуалистов".