Пропагандистка Путина заявила о 'колоннах украинских гомосексуалистов', движущихся на Донбасс. Видео

Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева оскандалилась высказыванием в адрес Украины. Так, в прямом эфире прокремлевского телеканала "Россия 1" она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский якобы направил на Донбасс "колонны украинских гомосексуалистов".

К таким действиям, по мнению Скабеевой, украинскую власть подтолкнуло Агентство США по международному развитию. Внимание на провокационные слова ведущей в Twitter обратили представители KyivPride, которые борются за права ЛГБТ+ в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Гей-парады врываются на восток Украины и это никакая не шутка. Американцы посоветовали Зеленскому провести гей-парад на Донбассе, совет лично дал Байден", – заявила пропагандистка Кремля.

При этом Скабеева утверждала, что все, сказанное ею – это правда, а не очередная ложь российских СМИ. Для видеоряда телеканал использовал видеозаписи с прошедших ранее в Украине ЛГБТ-мероприятий.

"Без агентства США по международному развитию подобная гей-атака или гей-инициатива на Донбассе была бы невозможна. Теперь американцы дали зеленый свет и на Донбасс отправляются колонны украинских гомосексуалистов", – сказала она.

Напомним, ранее муж Ольги Скабеевой, Евгений Попов заявил, что Одесса и Мариуполь якобы хотят "присоединиться" к России вслед за временно оккупированным Крымом.

Приберіть дітей і чутливих людей від екранів!



Нижче: сенсація р*сійських ЗМІ (якщо їх можна так назвати) (P.S. ні) pic.twitter.com/KgB1dUpTGX — KyivPride (@KyivPride) May 17, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в России завели уголовные дела за якобы обстрелы мирных жителей ОРДЛО "украинскими силовиками" на Донбассе. Им приписывают "применение средств и методов, запрещенных международным договором РФ".