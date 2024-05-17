Прогремели три взрыва, поднялся дым: в России заявили об атаке дронов на НПЗ в Туапсе. Фото и видео

В российском Туапсе (Краснодарский край) утром 17 мая раздались взрывы, после которых дым поднялся над территорией местного нефтеперерабатывающего завода. На фоне пожара в городе включили сирену "тревоги".

Власти региона страны-агрессора утверждают, что это была атака украинских дронов, якобы направленная на "гражданскую инфраструктуру". В сети распространили фото и видео "бавовны", в том числе с моментом удара.

"Беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. В результате падения произошло возгорание на территории. Работают оперативные службы", – писали пропагандисты.

Единая дежурно-диспетчерская служба района сообщила, что на НПЗ "напали" два дрона "киевского режима". По ее предварительным данным, пострадавших нет.

После взрывов на Туапсинском НПЗ включили сирену. При этом местные жители снимали кадры пожара и дыма, поднявшегося над заводом.

"Звуки сирены закончились, на территории завода что-то сильно горит. По словам очевидцев, сначала была автоматная очередь, потом три взрыва", – уточнил "оппозиционный" Telegram-канал.

Это подтверждает видео, зафиксировавшее момент удара одного из дронов по Туапсинскому НПЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 17 мая громко было в Новороссийске Краснодарского края РФ. Там раздались мощные взрывы, в сети писали о якобы атаке дронов на порт и нефтебазу.

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