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Прогремели три взрыва, поднялся дым: в России заявили об атаке дронов на НПЗ в Туапсе. Фото и видео

Марина Лисничук
Новости России
2 минуты
2,5 т.
Прогремели три взрыва, поднялся дым: в России заявили об атаке дронов на НПЗ в Туапсе. Фото и видео

В российском Туапсе (Краснодарский край) утром 17 мая раздались взрывы, после которых дым поднялся над территорией местного нефтеперерабатывающего завода. На фоне пожара в городе включили сирену "тревоги".

Власти региона страны-агрессора утверждают, что это была атака украинских дронов, якобы направленная на "гражданскую инфраструктуру". В сети распространили фото и видео "бавовны", в том числе с моментом удара.

"Беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. В результате падения произошло возгорание на территории. Работают оперативные службы", – писали пропагандисты.

Единая дежурно-диспетчерская служба района сообщила, что на НПЗ "напали" два дрона "киевского режима". По ее предварительным данным, пострадавших нет.

Прогремели три взрыва, поднялся дым: в России заявили об атаке дронов на НПЗ в Туапсе. Фото и видео

После взрывов на Туапсинском НПЗ включили сирену. При этом местные жители снимали кадры пожара и дыма, поднявшегося над заводом.

Прогремели три взрыва, поднялся дым: в России заявили об атаке дронов на НПЗ в Туапсе. Фото и видео

"Звуки сирены закончились, на территории завода что-то сильно горит. По словам очевидцев, сначала была автоматная очередь, потом три взрыва", – уточнил "оппозиционный" Telegram-канал.

Прогремели три взрыва, поднялся дым: в России заявили об атаке дронов на НПЗ в Туапсе. Фото и видео

Это подтверждает видео, зафиксировавшее момент удара одного из дронов по Туапсинскому НПЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 17 мая громко было в Новороссийске Краснодарского края РФ. Там раздались мощные взрывы, в сети писали о якобы атаке дронов на порт и нефтебазу.

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