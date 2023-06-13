'Проблема есть, нужно наладить работу': Путин прокомментировал боевые действия на территории России. Видео

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал рейд российских добровольцев в Белгородскую область и прилеты дронов на территорию страны-агрессора. В частности, он признал, что "проблема есть" и властям нужно "наладить работу" для противодействия атакам.

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Об этом глава Кремля заявил во время встречи с пропагандистами-"военкорами". По словам Путина, если прилеты БПЛА в РФ продолжатся, Москва должна будет рассмотреть вопрос создания в Украине "санитарной зоны" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Путин об операции в Белгородской области и атаках БПЛА

Путин заявил, что сейчас на территории Белгородской области РФ якобы "нигде никого нет" и признал, что к атакам "можно было бы лучше подготовиться", но "проблема будет решена".

По мнению Путина, России следует "расширять деятельность спецслужб" и "укреплять границу" – этот процесс "уже идет и достаточно быстро". А рейд добровольцев он связал с желанием Киева отвлечь силы агрессора на Белгородщину с других критических направлений.

Президент РФ также выдал, что российские срочники якобы проявили себя "лучшим образом" в Белгородской области и "никто не дрогнул".

Вместе с тем он добавил, что в зону "спецоперации" срочников направлять "нет необходимости". Также, по словам диктатора, на сегодня в РФ нет необходимости в дополнительной мобилизации и введении военного положения.

Что касается атак дронов, Путин оправдался тем, что российская ПВО "настроена на ракеты и самолеты", а для противодействия беспилотникам нужно "наладить работу".

"Мы должны будем видимо рассмотреть вопрос – я говорю об этом очень аккуратно – чтобы создать на территории Украины такую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать наши территории. Я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе, надо смотреть, как будет ситуация развиваться", – сказал диктатор.

Путин о войне в Украине

По словам диктатора, цели "спецоперации" меняются "в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они остаются теми же". Он цинично заявил, что РФ "постепенно и методично" занимается "демилитаризацией Украины".

Путин даже пообещал, что украинский ОПК якобы "скоро совсем перестанет существовать".

По его словам, в ходе контрнаступления ВСУ якобы потеряли более 160 танков и свыше 360 бронемашин. Диктатор выдал, что потери Украины якобы составляют 25-30% от объема поставленной Западом техники.

О катастрофе на Каховской ГЭС

Путин утверждает, что Россия "точно не была заинтересована" в трагедии на Каховской ГЭС. Эта катастрофа якобы "сорвала украинское наступление", но "лучше бы они наступали, чем эта трагедия".

"Кто виновен – понятно, украинская сторона стремилась к этому", – выдал глава Кремля.

Об отношениях с Западом

На встрече с "военкорами" Путин также вновь рассказал грустную историю о том, как как Россия "пыталась сотрудничать с Западом", а тот в ответ якобы "раскачивал ситуацию".

"Мы считали, что мы свои, буржуинские. Мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил, щелк оттуда – даже рассматривать не стали", – пожаловался он.

По словам Путина, Москва "до сих пор настроена на самые добрые отношения" со странами бывшего СССР и с Западом.

Кроме того, диктатор с грустью вспомнил, как после Оранжевой революции президентом Украины стал Виктор Ющенко. По мнению Путина, третий тур выборов, который постановил провести Верховный суд Украины, не должен был состояться.

"Придумали третий тур голосования – какой, нахрен, третий тур", – выдал лидер страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В легионе "Свобода России" заявили, что их совместные с "Русским добровольческим корпусом" рейды в Белгородскую область РФ показали массу слабых мест Кремля.

– В ГУР констатировали, что на Украина готова рассмотреть обращение об эвакуации граждан из Белгородской области.

– Спикер Кремля Песков выдал, что Украина якобы сама подорвала Каховскую ГЭС и устроила техногенную и экологическую катастрофу на собстенной территории.

– На заседании Совбеза ООН, посвященном подрыву Россией Каховской ГЭС, Москве напомнили, что ее ранее уже не раз ловили на лжи о войне в Украине.

– Независимый эксперт, физик Ричард Кордаро сообщил, что взрыв на Каховской ГЭС был зафиксирован магнитометром в Румынии, что доказывает подрыв врагом дамбы, в которую захватчики заложили взрывчатку.