"Польский добровольческий корпус" ("ПДК") подтвердил, что его бойцы принимали участие в операции российских добровольцев в Белгородской области РФ. В бой вступила первая штурмовая корпуса, поставленная задача была выполнена без потерь.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале "ПДК". Польские добровольцы рассказали, что с "Русским добровольческим корпусом" их связывают "не только узы братства по оружию, но и личная дружба" (видео размещено внизу новости).

"В бой вступила первая штурмовая группа корпуса. Все вернулись целыми и невредимыми. Поставленная задача успешно выполнена. Можно указать, что мы первыми вместе с одной из боевых групп "РДК" достигли места назначения", – говорится в сообщении.

В "ПДК" также заявили, что для них было честью участвовать в операции такого рода "хотя бы из-за ее исторической значимости".

Польские добровольцы поблагодарили "РДК" за подготовку к операции, помощь в подготовке, профессионализм и мужество на поле боя.

"Информация о нашем участии в операции была специально опубликована с большой задержкой из соображений безопасности", – пояснили в "ПДК".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 июня в "РДК" показали кадры боев в пригороде Шебекино. Бойцы вели огонь по врагу из зеленых насаждений.

– Бойцы намекнули на поражение скопления российских войск в Шебекино и заявили, что Россия будет свободной.

– 4 июня российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, заявили о заходе передовой штурмовой группы в пригород Шебекино. Они отметили, что продвижение идет с боями.