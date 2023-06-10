Легион 'Свобода России' о рейдах в Белгородскую область: показали массу слабых мест Кремля

В легионе "Свобода России" заявили, что их с Русским добровольческим корпусом рейды на территорию Белгородской области РФ имеют немаловажное значение. Они подсветили массу слабых мест Кремля.

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Об этом в эфире Апостроф TV рассказал представитель легиона с позывным "Цезар". Его особенно поразило то, как российские оккупанты грабят местных жителей и уничтожают свои же села.

"Это все – одно сплошное слабое место. Военные не могут и не хотят воевать, гражданская администрация, власть – абсолютно парализованы. Они не могут помочь местным жителям ничем", – говорит доброволец.

По его словам, "серая зона" в Белгородской области РФ до сих пор под контролем легиона "Свобода России". В детали "Цезарь" вдаваться не стал, поскольку враг часто ориентируется именно на заявления бойцов из открытых источников.

Он выразил уверенность в том, что эти походы российских добровольцев в конце концов закончатся в Кремле, а уже в следующем году там будет совсем другая власть.

"Рано или поздно мы освободим достаточно обширную территорию, чтобы создать там свой субъект и показать пример того, что Россия может быть другой", – отметил "Цезарь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы легиона "Свобода России" объявили свою позицию по отношению к Крыму. Они заявили, что не признают фальшивые референдумы и оккупацию Россией полуострова, а своим долгом считают вернуть Украине то, что ей принадлежит по праву.

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