Был подрыв, а не попадание: взрыв на Каховской ГЭС зафиксировали на магнитометре в Румынии

Взрыв на Каховской гидроэлектростанции, который 6 июня устроили российские оккупанты, был зафиксирован магнитометром в Румынии. Это очередное доказательство того, что произошел именно подрыв врагом дамбы, в которую захватчики перед этим заложили взрывчатку.

Видео дня

Любые другие причины катастрофы, в частности "саморазрушение" или якобы обстрел со стороны Украины, о которых врали в РФ, исключаются. Об этом в Twitter написал независимый исследователь из США, физик Ричард Кордаро.

Он опубликовал диаграмму, на которой зафиксирован взрыв, который прогремел на дамбе, с погрешностью в 5 минут. Впоследствии стало известно, что его заметили не только в Румынии, но и Австрии и Болгарии.

"Более подробное исследование сигнала магнитного взрыва показывает, что он был настолько мощным, что вызвал атмосферный резонанс – сигнал одновременно 3 станций", – добавил исследователь.

Кроме того, Кордаро опубликовал еще одну диаграмму. На ней зафиксировано несколько взрывов, произошедших 5 июня этого года.

"Я считаю, что на дамбе нужно было провести несколько подготовительных взрывов, прежде чем приступить к основному подрыву. Вот что привлекло мое внимание как серия синхронизированных взрывов несколькими часами ранее", – отметил физик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 6 июня российские военные преступники подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате разрушения дамбы и станции, которая не подлежит восстановлению, вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать и под угрозой подтопления оказалось более 80 населенных пунктов.

– В Минобороны намекнули, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повлияет на контрнаступление ВСУ, которое своими действиями и пытались остановить захватчики.

– Подрыв российскими войсками Каховской гидроэлектростанции и плотины спровоцирует проблемы на территории юга Украины, временно удерживаемой ВС РФ. Крымский полуостров из-за этого останется без днепровской воды, говорят в "Укргидроэнерго".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!