Пригожин заручился поддержкой Суровикина и перекидывает в РФ группы наемников из Сирии – источник

В России намечается масштабный военный переворот, который был заранее подготовлен. Руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поддерживают генерал Сергей Суровикин и командующий ВДВ Михаил Теплинский.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Активные военные действия "вагнеровцев" на территории РФ – это четко спланированная операция, для которой нужен был лишь пусковой механизм – обстрел "тыловых районов" ЧВК "Вагнер" .

"Задумка по ликвидации ЧВК со стороны МО РФ действительно существовала. Пригожин был предупрежден, поэтому попытка и провалилась. Удары пришлись на пункты размещения – приманки. Никаких существенных потерь ЧВК не понесла", – говорится в сообщении.

Также в источнике отмечают, что предупреждение Евгений Пригожин получил от генерала РФ Сергея Суровикина.

"Также на стороне Пригожина командующий ВДВ генерал-полковник Теплинский. Аналогичные настроения и у личного состава ВДВ", – добавили в сообщении.

На канале пишут, что за последние два дня из САР (Сирийской Арабской Республики) было отозвано четыре группы бойцов ЧВК "Вагнер". Все они переправлялись самолётами Ил-76. Крайняя группа, в составе 139 человек, прибыла сегодня в 04:30 в аэропорт Моздок, Северная Осетия. Вероятно, они ждут дальнейших указаний.

"Состоянием на 15:00 фактически никакого сопротивления ЧВК оказано не было. Предпринимаются попытки "затормозить" марш, но никак не остановить. "Крепости", "Эдельвейсы" и прочие грозные названия не работают. Управляемость в органах МВД, ФСБ на крайне низком уровне. Росгвардия еще как-то "чешется", – пишут в источнике.

По данным источника, в списке потерь "Вагнера" лишь Уазик-пикап с установленным ДШК.

Как писал OBOZREVATEL, Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в нескольких регионах отмечено много военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве и Подмосковье, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.

В связи с происходящим с экстренным обращением выступил российский президент Владимир Путин. Он набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции, а также о том, что мятежники нанесли "удару в спину" России.

Тем временем в сети появилась карта, где разгорелось противостояние войск Шойгу и ЧВК "Вагнер". Согласно ей, под контролем Вагнера уже Ростов и Воронеж.