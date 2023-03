Пригожин сменил риторику по минобороны РФ и заговорил о контрнаступлении ВСУ: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин смягчил свою риторику в адрес минобороны РФ, вероятно, из-за боязни полной потери своих наемников в Бахмуте. Он внезапно опроверг утверждения Кремля о том, что "Россия воюет с НАТО" в Украине, и даже поставил под сомнение, действительно ли в нашей стране есть так называемые нацисты.

Аналитики предполагают, что таким образом главарь "вагнеровцев" готовится свернуть свои операции на украинском фронте после того, как российскому военному руководству удалось сократить ему основные поставки личного состава и боеприпасов. Такие объяснения относительно изменения его риторики дают в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, в интервью от 23 марта Пригожин подчеркнул свою озабоченность по поводу возможного контрнаступления ВСУ на востоке. Он утверждал, что Украина имеет 200 000 человек резерва, сосредоточенных для наступления вдоль всей восточной линии фронта, причем не только в Бахмуте, но и якобы вблизи Белгородской области РФ. Также основатель группы "Вагнера" утверждал, что ныне у украинцев "есть 80 000 солдат в Бахмуте, Славянске и Константиновке для контратаки на Бахмут".

"Преувеличенные заявления Пригожина о непосредственной угрозе российским войскам, вероятно, являются попыткой получить больше припасов и подкреплений от минобороны России, чтобы спасти свои силы в Бахмуте. Он сделал несколько положительных заявлений о ведомстве, даже признавая, что силы МО сражаются на стороне чеченских подразделений в Белогоровке Луганской области. Пригожин также неожиданно продвигал как усилия по вербовке добровольцев, контролируемые российским минобороны, так и вербовку в "Вагнер", вместо того, чтобы только рекламировать происходящее в его формированиях, как он обычно делал", – отметили военные эксперты.

Они указали, что основатель ЧВК высказал некоторую общую критику российской военной бюрократии, а именно оборонно-промышленной базы, но она перекликается с нынешним пропагандистским нарративом.

"Пригожин был ярым критиком российского военного командования, и смягчение его риторики может указывать на то, что он, возможно, пытается частично "умиротворить" российское минобороны, чтобы получить припасы или подкрепления для сил "Вагнера" в Бахмуте", – предположили в ISW.

Помимо этого, Пригожин заявил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", оснащенными оборудованием, предоставленным НАТО, и некоторыми "русофобскими наемниками, которые добровольно поддерживают Украину", но не с самим НАТО. Он также отметил, что российские официальные лица, скорее всего, знали о том, что Альянс предложит Украине военную помощь, потому что "смешно думать, что, когда РФ решила провести эту "спецоперацию, она не учла помощь НАТО Украине".

Он выражал сомнения в российских целях "деназификации" Украины, поскольку не знает, есть ли в украинском государстве "нацисты". Утверждал и то, что Россия может избежать изнурительной затяжной войны, решив уже сейчас, "какие границы она хочет захватить". Еще главарь "вагнеровцев" призвал российских военных и СМИ прекратить недооценивать украинские силы и вступать во внутренние конфликты.

"Пригожин фактически отверг довоенные и послевоенные утверждения Кремля о том, что России необходимо защищаться от угрозы НАТО в Украине, и подорвал необходимость и вероятность заявленных главой РФ Владимиром Путиным максималистских целей для этого вторжения", – подчеркнули в ISW.

Ранее газета Bloomberg сообщила, что Пригожин готовится свернуть операции "Вагнера" на украинском фронте после того, как руководству оккупантов удалось сократить основные поставки ЧВК личного состава и боеприпасов. Источники издания заявили, что "Вагнер" планирует переключить внимание обратно на Африку, но ныне нет никаких указаний на то, что Пригожин планирует передислоцировать группу именно туда.

Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и спецслужбам, писала, якобы что высшее российское военное командование работало над подрывом позиции Пригожина в отношениях с Путиным, утверждая, что основатель ЧВК добился ограниченного и медленного успеха, несмотря на то, что посылал волны российских заключенных на смерть вокруг Соледара и Бахмута.

"Путин в конечном итоге отвернулся от Пригожина после того, как "Вагнер" не смог захватить Бахмут. Утверждалось, что минобороны РФ не позволит ему взять на себя ответственность за падение города в госСМИ, и это согласуется с продолжающимися усилиями МО по уменьшению и вытеснению роли сил "Вагнера" в территориальных завоеваниях в этом районе. Пригожин же опроверг заявление Bloomberg о сокращении масштабов и переключении внимания на Африку", – констатировали в ISW.

