В России в ЧВК "Вагнер" начали вербовать инженеров, электриков и системных администраторов

В российском Пермском крае частная военная компания "Вагнер" начала предлагать работу электрикам, сисадминам и инженерам. Какие именно задачи должны будут выполнять наемники, не сообщается.

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Преступная организация ищет людей и на другие вакансии. Соответствующее объявление вербовщики ЧВК разместили в социальных сетях.

"Требуются специалисты с опытом и без: радиотелефонист, системный администратор, инженер, электрик. Операторы: радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, БПЛА. Также есть другие вакансии", – сообщается в тексте.

Представитель "вагнеровцев" в комментарии одному из пропагандистских СМИ подтвердил, что частная военная компания ищет специалистов, в том числе айтишиков. Он утверждает, что часть наемников будет работать в "Вагнер Центре".

Напомним, ранее "повар Путина", основатель ЧВК Евгений Пригожин утверждал, что "Вагнер Центр" будет местом, где изобретатели, проектировщики и IT-специалисты будут "повышать обороноспособность России". Такой центр был открыт в Санки-Петербурге.

Как писал OBOZREVATEL:

– Американский Институт изучения войны сообщил, что "Вагнер" в ближайшие недели может остаться без бывших заключенных. У большинства зэков-наемников уже заканчиваются шестимесячные военные контракты.

– Ранее Пригожин заявлял, что до середины мая планируется привлечение в ЧВК еще 30 тыс. наемников за счет вербовочных центров.

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