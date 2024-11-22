Залил слезоточивым газом патруль ТЦК и сбежал: в Хмельницкой области на уклониста открыли уголовное производство

В Хмельницкой области военнообязанный мужчина пытался откупиться от представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Когда военные отказались от взятки, мужчина залил их слезоточивым газом и сбежал.

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Инцидент произошел 21 ноября в городе Полонное. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Хмельницкого областного ТЦК и СП.

Как отмечается, представители ТЦК составляли на мужчину административный протокол за нарушение правил военного учета, когда он предложил им $200. Однако военные отказались.

"После этого мужчина сбежал, применив слезоточивый газ против полицейских и военных. Все его действия зафиксированы. Готовятся документы для открытия уголовного производства за попытку дать взятку и за сопротивление представителям власти", – рассказали в пресс-службе.

В Хмельницком ТЦК также напомнили украинцам, что мобилизация – это не прихоть и не формальность, а ответ на войну, которую начала Россия, и взятка или "договоренности" не спасут от врага.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области суд вынес приговор мужчине, который уклонился от мобилизации. Обвиняемый свою вину признал, объяснив собственные действия тем, что "нечем было приехать, потому что автобусы не ходят", а представители ТЦК его забрать не приехали.