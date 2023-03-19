Власти города Горячий Ключ в Краснодарском крае начали 'войну' с Пригожиным из-за кладбища ликвидированных 'вагнеровцев'

В маленьком курортном городке Горячий ключ в Краснодарском крае РФ началась "война" представителей правоохранителей органов с ЧВК "Вагнер", которой курирует "повар Путина" Евгений Пригожин. Конфликт возник из-за кладбища ликвидированных "вагнеровцев".

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Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Речь идет о массовом захоронении "вагнеровцев" в городе, чему всячески пытаются помешать полицейские. Однако пока этот процесс, можно сказать, безуспешный.

Единственное – представителей ЧВК уже вызвали к прокурору города по факту незаконного захоронения. Однако это произошло после того, как в течение всего лишь трех месяцев там появилось более полтысячи свежих могил.

"Сотрудники прокуратуры имеют избирательное зрение. "Незаконное захоронение" увидели после 570 могил на землях предназначенных для захоронений. Где Вы были 570 могил назад или 3 месяца назад?" – сказано в сообщении.

Как известно, в городе Горячий Ключ (Краснодарский край РФ) местная администрация получила угрозы после того, как попыталась запретить расширять кладбище ЧВК "Вагнер" в станице Бакинская. Основатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что готов привезти гробы "вагнеровцев" к дому мэра Сергея Белопольского и поставить их в гостиной, а также обратился к генпрокурору, требуя привлечь политика к уголовной ответственности по статьям о "дискредитации" ВС РФ и превышении служебных полномочий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пригожин показал кладбище наемников, расположенное в Краснодарском крае. Видео было снято месяц назад, и на кадрах видны десятки свежих могил.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее за всего лишь за две недели в Горячем Ключе появились десятки новых могил, а именно – около 70 свежих захоронений.

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