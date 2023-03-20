Пригожин обратился за помощью к Шойгу, над которым еще недавно открыто издевался: контрнаступление ВСУ не за горами

Владелец террористической группировки ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился с официальным письмом к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Он попросил о помощи для его наемников.

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Пресс-служба "повара Путина" опубликовала его письмо, датированное 20 марта. В своем обращении Пригожин просит помощи для отражения украинского контрнаступления, которое, по его словам, должно состояться в конце марта или апреле.

Он также утверждает, что "вагнеровцы" "контролируют около 70% территории Бахмута и продолжают наступление".

По словам Пригожина, он якобы располагает данными, что ВСУ планируют нанести "рассекающие фланговые удары", чтобы отрезать подразделения "вагнеровцев" от основных российских сил и призывает Шойгу "принять меры", чтобы не допустить этого.

При этом Пригожин "забыл", как он публично критиковал и скандалил с Шойгу, и теперь называет его "уважаемый", обращается на имя и отчество.

Недавно Пригожин также жаловался, что ВСУ стянули новые группировки в Бахмут, и просил боеприпасы и чтобы "вагнеровцам" помогли прикрыть фланги.

Как известно, между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряжены отношения. "Повар Путина" неоднократно жаловался на недостаток должной поставки боеприпасов его боевикам, публично оскорблял должностных лиц российского минобороны, в том числе и его главу Сергея Шойгу. Он также призвал отправить в зону боевых действий зятя Шойгу, угрожая, что сам займется его "подготовкой" и "исправлением".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавний фаворит Путина глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин потерял свой статус. Его влияние на ситуацию в кулуарах Кремля практически сведено к нулю. Одной из причин такого поворота событий стали амбиции Пригожина, которыми он пытался подавить русских генералов.

В Шойгу "обошли" Пригожина и начали напрямую набирать узников в армию.

Владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина могут лишить основного источника финансирования.

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