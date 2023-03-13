Шойгу решил нанести новый удар по Пригожину, его ЧВК может потерять основной источник финансирования – СМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу и приближенные к нему высокопоставленные офицеры ведомства продолжают реализацию плана по "нивелированию" влияния основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников. На фоне их споров о том, как нужно вести войну против Украины, "повара Путина" могут лишить основного источника финансирования.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона". Там отметили, что противостояние между ЧВК и МО РФ вышло на новый, фактически международный уровень.

Так, на первом этапе минобороны страны-агрессора ограничило "вагнеровцев" в поставках вооружения для снижения их боеспособности. На втором ЧВК лишили возможности вербовать в свои ряды зеков для участия в боевых действиях в Украине.

Ныне же, пишут авторы канала, Шойгу нацелился на "фундамент" частной военной компании "Вагнер", а именно финансовый ресурс. А известно, что основным источником финансирования Пригожина являются "международные контракты".

"Оказание услуг по свержению режимов, содействию военным переворотам и защите диктаторов в странах Африки очень заинтересовал чиновников из министерства обороны. Сегодня они прикладывают значительные усилия для того, чтобы провести ротацию личного состава "Вагнера" из "лакомых" уголков земного шара, с дальнейшей заменой их на "правильных людей", – говорится в публикации.

Отмечается, что для реализации такого плана была привлечена ЧВК "Редут". Изначально она создавалась в качестве организации по "освоению" государственных военных подрядов на территории Сирии и отмыванию денег для руководства генштаба ВС РФ.

"Ныне же "Редут" обретает для себя новый смысл и форму. Начиная с нового года, подразделения ЧВК ведут вербовку лиц не только для участия в "СВО" на территории Украины, а и для выполнения "международного миротворческого долга". А места назначения командировок – бывшие "злачные кормушки" ЧВК "Вагнер" в Африке", – пояснили авторы материала.

Там добавили, что о соперничестве между этими частными военными компаниями знают знают и сами наемники, которые проходят в них службу. Более того, записаться в одну из организаций означает автоматически попасть в "черный список" другой. Утверждается, что такая мера введена, ввиду опасения командования обеих ЧВК, что в их состав может попасть "вражеский шпион".

Ранее Институт изучения войны тоже подчеркнул, что конфликт между минобороны РФ и Пригожиным достиг апогея на фоне битвы за Бахмут. Считается, что ведомство нацелено нивелировать "успехи" наемников "Вагнера" в войне против Украины. Вероятно, российское военное командование намеренно будет использовать элитных "вагнеровцев" и наемников-зеков в Бахмуте, чтобы ослабить Пригожина и подорвать его амбиции относительно большего влияния в Кремле.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже лишился возможности вербовать зэков в российских тюрьмах. Доступ к практически неисчерпаемому запасу пушечного мяса ему ограничили, вероятно, именно из-за разногласий с министерством обороны России.

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