'Вагнеровцы' за сутки уничтожили самолет и 6 вертолетов с экипажами: ликвидировано 13 пилотов ВКС РФ

Наемники ЧВК "Вагнеров" за сутки попытки военного переворота в Ростове-на-Дону уничтожили самолет и 6 вертолетов с экипажами. Так было ликвидировано 13 пилотов ВКС РФ.

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Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что 7 человек погибло только в одном самолете.

"Итого 13 летчиков было убито за сутки. Коллеги экипажа подсказали, что в Илу было 8 человек. Семь. Семь человек погибло только в одном самолете. Они не считаются", – сказано в сообщении.

Среди сбитых аппаратов – 3 Ми-8мтпр и по одному – Ми-8, Ка-52, Ми-3 и Ил-18(22) ВЗПУ

Стоит отметить, что другие СМИ назвали еще большие цифры. Так, по разным данным, погибло от 13 до 20 человек.

Официальной информации по этому поводу нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию".

Против Пригожина возбудили уголовное дело о призывах к мятежу, а ФСБ потребовала от "вагнеровцев" задержать Пригожина.

Ночью стало известно, что в Москве и Ростовской области объявлен план "Крепость": силовики искали Пригожина и "вагнеровцев".