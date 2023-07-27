Предупреждение для всех: Данилов объяснил, что стоит за арестом террориста Гиркина в России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что арест в стране-агрессоре России террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) – это свидетельство сильного испуга в Москве. Этот арест – показательный и предупреждение для всех, кто осмелится критиковать власть.

Видео дня

Об этом он сказал 26 июля в интервью "24 каналу". По его словам, после мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина российский диктатор и его окружение не на шутку испугались.

При этом, как отметил Данилов, представители ближайшего окружения главы Кремля принимали непосредственное участие в бунте вагнеровцев и были сообщниками с Пригожиным. Сам Путин точно знает, кто именно причастен к этому мятежу, но он не решается убрать всех.

Однако ситуация с Гиркиным, по его словам, была предупреждением всем, кто будет выступать на телевидении.

"Он нигде не выступал, кроме телевидения, в последнее время. Для того, чтобы еще больше закручивать гайки, чтобы никто не имел другое мнение. Это такой показательный арест Гиркина на 2 месяца, который на самом деле ничего не решит. Потому что там гражданского общества, другого мнения нет точно лет уже 10", – добавил Данилов.

Так называемого бывшего министра обороны "ДНР" Гиркина задержали 21 июля. Против него возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (экстремизм). Делу дали ход с 18 июля: в этот же день Гиркин обрушился с критикой на Путина и заговорил о том, что тот должен уйти с поста президента РФ.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что арест Гиркина свидетельствует о смещении баланса сил между кремлескими группировками и увеличении фракционности в Федеральной службе безопасности РФ, сотрудником которой он являлся. Ранее он пользовался покровительством ФСБ, сейчас же именно эта спецслужба якобы возбудила против него дело: террорист позволял себе слишком много критики в адрес Кремля.

В то же время, представители украинской разведки считают, что арест Гиркина стал ярким свидетельством борьбы "пауков в банке" Кремля. Там отметили, что главарь террористов "ДНР" никогда не являлся самостоятельной фигурой, поэтому остается лишь пожелать успеха российским элитам в "пожирании друг друга".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Центре национального сопротивления отметили, что арест террористов Гиркина и Павла Губарева изрядно испугал коллаборантов на временно оккупированных Россией территориях Украины. Они начали массово бежать оттуда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!