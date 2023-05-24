Пожар на газопроводе и атака БПЛА: в Белгородской области пожаловались на новую 'бавовну'. Фото

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался на ночную атакую беспилотниками. П его словам, в регионе якобы было атаковано большое количество объектов.

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В свою очередь пропагандисты публикуют снимки с "доказательствами" ночной атаки. Об этом пишут российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Гладков заявил, что в ночь на 24 мая на Белгородщине было "большое количество атак беспилотных летательных аппаратов". По его словам, средства ПВО оккупационной армии РФ якобы сбили часть БПЛА, но повреждения были зафиксированы в двух районах и в областном центре.

Губернатор пожаловался, что в Грайворонском округе поврежден газопровод в результате чего возник "небольшой" пожар. Он отметил, что из-за атаки без газоснабжения остался населенный пункт Безымено и свинокомплекс.

Также по утверждению Гладкова ночью с беспилотников дважды были сброшены взрывные устройства в поселке Томаровка на два административных здания. Чиновник утверждает, что возгораний, погибших и пострадавших нет.

В свою очередь пропагандисты опубликовали фотографии с якобы последствиями атаки беспилотников в Борисовке Белгородской области. В РФ заявили, что повреждения якобы получили здание Пенсионного фонда и молодежный центр.

Напомним, локальная операция добровольцев в Белгородской области вызвала резкую реакцию в стране-агрессоре РФ. Российское информационное пространство в значительной степени гиперфиксировано на предположительных целях рейдов и на ответных действиях России.

Ранее сообщалось, что 23 мая в России заявили о новой атаке "ДРГ" на Белгородскую область. До села Козинка по состоянию на 11 часов продолжали подтягиваться группы якобы "украинских диверсантов", которые вступали в бой с силовиками страны-агресора. Через несколько часов в минобороны РФ отчитались о "разгроме националистических формирований".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в сети обратили внимание, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потратил почти 10 миллиардов рублей (462 млн. грн.) на оборудование защитных укреплений на границе, но техника российских добровольцев зашла не по линии оборонительных укреплений, а совершенно беспрепятственно по автодороге Козинка – Белгород;

– спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что события в Белгородской области вызывают "большую обеспокоенность". По его словам, "спецоперация продолжается, чтобы не допускать такого в дальнейшем".

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