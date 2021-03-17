В России в загоревшемся жилом доме погибли четверо детей. Фото

В городе Лесосибирск Красноярского края (РФ) во вторник, 16 марта, произошел смертельный пожар в жилом доме. Жертвами стали четверо несовершеннолетних.

Еще один ребенок (12-ти лет), а также взрослый пострадали, сообщается на сайте регионального Главного управления МЧС.

Уточняется, что ЧП случилось вечером на улице Микрорайон Северный в двухэтажном 18-квартирном доме.

Огонь разгорелся на площади как минимум 60 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 37 спасателей и 14 единиц техники.

Причину инцидента предстоит выяснить уполномоченным органам.

Telegram-канал Mash пишет, что в пожаре погибли 17-летний Руслан, 10-летняя Влада, 6-летняя Доминика и двухлетняя Александра, все из одной семьи.

Ссылаясь на источники, "КП" передает, что двое людей, которые выжили, это бабушка и внук.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувший 2020 год в Украине (лишь официально) произошло почти 30 тысяч пожаров, в которых погибло 1593 человека.