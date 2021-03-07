Виноваты сами? В Украине тысячи человек погибают при пожарах: как уберечься

За минувший 2020 год в Украине (лишь официально) произошло почти 30 тысяч пожаров, в которых погибло 1593 человека. Такая печальная статистика фиксируется ежегодно.

Трагедии происходят по разным причинам, часто из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности. Но нередко огонь забирает жизни людей из-за их собственной невнимательности и халатности. По статистике, почти 3 из 4 пожаров происходят из-за неосторожного поведения с огнем.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Дом престарелых "Золотое время", Харьков

Один из самых страшных пожаров потряс Украину 21 января. ЧП в нелегальном учреждении унесло 16 жизней. Министр развития общин и территории Алексей Чернышов заявлял, что причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

На пепелище нашли поврежденные кабели, также в здании не были установлены средства противопожарной защиты.

По этому делу задержаны четыре человека – владелец дома, администратор, арендатор и его жена.

Больница в Запорожье

В ночь с 3 на 4 февраля в Запорожской областной инфекционной больнице, где лечат пациентов с коронавирусом, погибла 26-летняя врач-анестезиолог Ольга Глива и еще три пациентки 91, 76 и 64 лет.

Позже руководство лечебного заведения сообщило, что произошел взрыв в результате возгорания медицинского оборудования, а 5-го февраля в городе объявили траур.

Девушка устроилась в больницу лишь в конце 2020-го после того, как окончила ординатуру. В ночь трагедии Ольга до последней минуты пыталась спасать жизни своих пациентов, а ее смерть, по словам одного из врачей, была мгновенной.

Дом загорелся из-за розетки, Винниччина

В Винницкой области в селе Кудлай в начале февраля загорелся дом, где жила многодетная семья. В тот момент внутри находилась мать в состоянии алкогольного опьянения и двое маленьких детей: 5-летний мальчик и 4-летняя девочка.

Первым дым заметил прохожий. Мужчина вбежал в дом и вывел на улицу мать и мальчика. Женщина толком не могла сказать, кто еще находится в доме. Старший 16-летний сын Дима как раз возвращался со школы. Он не растерялся, вбежал внутрь и спас маленькую сестричку, которая уже была в бессознательном состоянии.

Мать детей утверждает, что в доме была неисправная розетка, она постоянно плавилась. В этот раз от нее отпал горящий кусок и воспламенилось одеяло. Спасатели номинировали Диму на премию Герой-спасатель.

Камин привел к пожару в новостройке, Киев

Неисправные электроприборы не раз становились причинами страшных трагедий. Так, в сентябре прошлого года на Софиевской Борщаговке ночью вспыхнул пожар в квартире стилиста. Он пытался самостоятельно ликвидировать огонь, но не смог и бросился будить соседей.

Сообщалось, что мог загореться камин. В результате пожаром было уничтожено несколько квартир. Сам стилист сильно пострадал, он находился в реанимации, друзья сдавали для него кровь и собирали средства на лечение.

Засыпают во время курения

Также много пожаров происходит и из-за элементарно не потушенных сигарет. К примеру, на Львовщине в городе Яворов 18 февраля 41-летний мужчина погиб в собственной постели. Вероятно, он уснул во время курения. Такая же трагедия произошла 29 января в Одесской области, там из-за курения в постели погибла 86-летняя женщина.

В Виннице 16 февраля спасателям пришлось эвакуировать целый подъезд многоэтажки. На улицу вывели даже четверых детей. Некоторым пришлось надевать кислородные маски – настолько сильным было задымление. А женщину с полугодовалым ребёнком спасатели вытаскивали через окно. Как выяснилось, пожар начался в квартире на 1 этаже, хозяин жилья курил в постели.

Поджигают гостиницы и супермаркеты

Также нередко причинами пожаров становятся поджоги. Так в начале февраля в Броварах сотрудница гостиницы после ссоры с администратором из-за денег подожгла кровать в номере, где жила.

В результате пламя охватило всю мебель в комнате, пришлось вызывать спасателей, которые и ликвидировали огонь. Женщина пыталась скрыться, но ее задержали.

Крупный пожар случился в Николаевской области в городе Первомайск. Там мужчина поджег строительный супермаркет "Эпицентр К" и ранил двух охранников. Возгорание началось с отдела лакокрасочной продукции, в результате выгорело 4 тысячи квадратных метров.

Сотрудник пресс-службы ГСЧС Украины Александр Хорунжий отмечает, что в прошлом году 73% пожаров произошли по причине неосторожного обращения с огнем.

"А вообще эта причина всегда стоит на первом месте. В среднем 60% пожаров происходит из-за этого. 10% пожаров случаются из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов. Это обогреватели, кондиционеры, розетки и т.д. В селах 5% пожаров происходят из-за неправильного обустройства и эксплуатации печей и обогрева", – подчеркивает он.

Украинцам советуют всегда придерживаться элементарных правил