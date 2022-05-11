Посольство Польши в РФ облили красной краской. Видео

Посольство Польши в России облили красной краской. Судя по всему, это стало некой местью за такой же поступок в Варшаве в отношении посла РФ Сергея Андреева.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. На кадрах – трое мужчин, двое из которых разливают краску на стены здания, а еще один снимает все на видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: инцидент с российским послом в Польше произошел 9 мая во время возложения им цветов на кладбище советских солдат. Дипломата обступила толпа, которая скандировала "Рашисты!" и "Путин х**ло".

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Активистка рассказала, что они подошли близко к послу Андрееву и разорвали на себя искусственную кровь. Эта кровь попала на посла и его "прихвостня", и они с "позором" под крики "фашисты" уехали, рассказала активистка.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил Польшу во враждебной риторике в отношении России и назвал польское правительство "источником угрозы". Со своей стороны в Польше заявили, что гордятся таким отношением со стороны РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше тысячи человек потребовали прекратить развязанную Кремлем войну, спасти военных с мариупольского завода "Азовсталь" и поддержать Украину. Акции дали название "Россия, иди на…".