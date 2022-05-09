В Варшаве устроили акцию "Россия, иди на …" и призвали спасти защитников Мариуполя. Фото и видео

В центре Варшавы (Польша) тысячи людей потребовали прекратить развязанную Кремлем войну, спасти военных с мариупольского завода "Азовсталь" и поддержать Украину. Акции дали название "Россия, иди на…".

Она состоялась в воскресенье, 8 мая. Как передает "Укринформ", в демонстрации приняли участие украинцы, поляки и представители других национальностей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Неравнодушные люди прошли маршем от варшавского Дворца культуры и науки до здания посольства РФ, скандируя различные патриотические лозунги.

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Многие участники пришли с плакатами. Это были фотографии разрушенных Россией городов, надписи "Спасите Азовсталь", "Стоп Путин", "Стоп войне", "Будь смелым, как Украина", "Побороли нацизм – поборем и рашизм", "Русский военный корабль, иди на..." и тому подобное.

Шествие сопровождалось песнями, в частности, гимном сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина".

В ходе акции провели также хеппенинг – импровизационный перформанс при участии аудитории.

Мужчина, переодетый в форму украинского спецназовца, вел по улице троих "пленных": актеров, исполнявших роли российских танкистов с головами свиней, и офицера ВС РФ с медалями и цепью на шее.

Во главе колонны ехали авто. На одном из них был макет ракеты в сине-желтом цвете, названной "Нептун". Позади ехали трактор с украинским флагом и БМП.

Акция закончилась под посольством страны-агрессора России в Варшаве. Там выступили активисты, призвав мир спасти героических защитников Мариуполя, оказать Украине всяческую помощь в борьбе с оккупантами и нанести еще больший санкционный удар по РФ.

Как писал OBOZREVATEL: