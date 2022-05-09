В Польше посла России облили краской 9 мая. Видео и все подробности

В столице Польши Варшаве посла России облили красной краской. Это произошло во время возложения им цветов на кладбище советских солдат.

О нападении сообщили российские СМИ. В сети появилось соответствующее видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Стоит отметить, что росСМИ убрали из видео звук, но на других источниках можно услышать, как люди скандируют "Рашисты!" и "Путин х**ло".

Напомним, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил Польшу во враждебной риторике по отношению к России. Также он назвал польское правительство "источником угрозы".

Видео дня

На слова путинского пресс-секретаря отреагировала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Она подчеркнула, что ее страна гордится таким отношением со стороны РФ.

Также 9 мая в Варшаве тысячи людей потребовали прекратить развязанную Кремлем войну, спасти военных с мариупольского завода "Азовсталь" и поддержать Украину. Акции дали название "Россия, иди на…". Шествие сопровождалось песнями, в частности, гимном сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Варшавы выступил против того, чтобы российские дипломаты праздновали 9 мая в городе. Он призвал польские государственные учреждения не участвовать в организованных посольством России мероприятиях.