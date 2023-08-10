Последствия вторжения в Украину: в России в 2022 году зафиксировали рекордное количество взрывов

После начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории самой страны-агрессора резко возросло количество взрывов. Если в 2021 году их было всего 20, то в 2022 зафиксировано рекордных 83 взрыва – это самое большое количество "хлопков" в РФ за последние 10 лет.

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Об этом сообщает "Верстка", проанализировав данные докладов МЧС РФ. От взрывов в прошлом году в общей сложности пострадали почти 11 тысяч жителей РФ. В частности, погибли 55 человек, а еще 10 647 получили различные травмы.

В 2022-м в России взрывались жилые дома, склады и шахты. В статистику "хлопков" также попал взрыв на Крымском мосту.

"Самая распространенная причина взрывов в 2022 году — взрывоопасный предмет (бомба, ракета, мина, граната). На взрывы из-за взрывоопасных предметов пришлось 55 случаев из 83. Таким образом, рост количества взрывов в 2022 году напрямую связан с боевыми действиями", – сказано в сообщении.

В течение 10 лет до 2022-го в РФ происходили теракты, а жилые дома разрушались из-за утечек бытового газа, однако количество таких инцидентов не превышало 20, а количество пострадавших исчислялось сотнями, а не тысячами.

После 24 февраля 2022 все резко изменилось. Можно предположить, что в 2023 году будет установлен новый рекорд, так как взрывы в РФ теперь звучат регулярно – война уже переходит на территорию агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью в среду, 9 августа, возле столицы страны-агрессора РФ Москвы снова гремели взрывы. Местные власти заявили о новой атаке неизвестных беспилотников.

– В Сергиевом Посаде Московской области РФ 9 августа прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. После взрыва над территорией предприятия поднялся "гриб" дыма. По состоянию на 21:30 известно, что на территории нашли фрагменты тел, предположительно, 10 человек, еще одна раненная скончалась в больнице.

– В подмосковном Домодедово в ночь на четверг, 10 августа, снова слышали громкие взрывы, после которых начался пожар.

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