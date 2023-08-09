В России заявили о новой атаке БПЛА на Москву: мощные взрывы слышали в Домодедово. Видео

Ночью в среду, 9 августа, возле столицы страны-агрессора РФ Москвы снова гремели взрывы. Местные власти заявили о новой атаке неизвестных беспилотников.

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Так, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о работе ПВО в районе Домодедово и Минского шоссе. Оба БПЛА якобы были сбиты.

"На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте", – писал Собянин.

В сети публиковали кадры, на которых видны вспышки в небе и слышен громкий взрыв.

РосСМИ пишут, что боевые дроны заходили на Москву синхронно с двух направлений: с юго-запада и с юга. Первый был якобы сбит ПВО в Одинцовском районе, а второй – в районе Домодедово с разницей в 16 минут. Приблизительное расстояние между точками "уничтожения" дронов – 55 километров по прямой.

Россияне писали, что "бавовна" в Домодедово, где находится московский аэропорт, была очень громкой.

Появился первый комментарий минобороны РФ насчет атаки на Москву. Там заявили, что пострадавших и разрушений нет, и традиционно обвинили во всем Украину.

"Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа в одном из основных аэропортов Москвы "Внуково" срочно вводили в действие план "Ковёр" из-за атаки дрона. Из-за этого 11 рейсов были задержаны на вылет и 15 на прилет.

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