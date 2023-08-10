В московском Домодедово взрыв и сильный пожар: подозревают работу украинских БПЛА. Фото и видео

В стране-агрессоре России снова пожаловались на атаку беспилотников. В подмосковном Домодедово в ночь на четверг, 10 августа, слышали громкие взрывы, после которых начался пожар.

Видео дня

Об этом сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram. Местные жители заявили, что слышали два взрыва, а также звуки похожие на работу ППО.

"Да, я видела, как оно взорвалось!" – процитировал один из каналов слова жительницы РФ.

Российский пропагандист Владислав Поздняков написал, что Домодедово якобы атаковали украинские беспилотники. Но есть и другая версия: пожар в промзоне.

"Да, это БПЛА. Так как очевидцы перед этим слышали работу ПВО. По другой версии, пожар в промзоне, а взрывы от газовых баллонов", – написал он.

В то же время в МЧС РФ заявили, что в Домодедово горит автосервис. В пресс-службе ведомства сообщили, что пожар в автосервисе распространился на площадь в 1 тысячу квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа возле Москвы снова гремели взрывы. Мэр Сергей Собянин заявил о работе ПВО в районе Домодедово и Минского шоссе. Оба БПЛА якобы были сбиты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!