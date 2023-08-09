В Подмосковье прогремел мощный взрыв на заводе, есть разрушения и десятки пострадавших: момент попал на видео

В Сергиевом Посаде Московской области РФ 9 августа прогремел мощный взрыв. После него поднялся "гриб" дыма, сообщается о по меньшей мере 31 пострадавшем, очевидцы утверждают, что могут быть погибшие.

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Об этом пишут российские СМИ. Они добавили, что на место следуют экстренные службы и что причиной взрыва стала атака беспилотника.

"Мощный взрыв произошел в Сергиевом Посаде, предварительно, беспилотник ударил по зданию. Информация уточняется. На место следуют экстренные службы", – отмечено в сообщении одного из пабликов.

Взрыв в Сергиевом Посаде, предварительно, произошёл на Загорском оптико-механическом заводе. Также в качестве локации "бавовны" некоторые паблики называют "склад с пиротехникой".

"По нашей информации, взрыв прогремел внутри ангара 40х40 метров, который использовался как склад с пиротехникой. Его разрушило полностью. Под завалами могут находиться люди... Открытого горения не возникло, но взрывная волна была такая сильная, что повредило и соседние постройки на заводе", – пишет одно из российских изданий.

В то же время, по некоторым данным, речь идет о цехе по изготовлению профессиональной пиротехники.

"Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что взрыв был в цеху, где изготавливают профессиональную пиротехнику, в том числе для салютов на 9 мая. Перед взрывом рабочие слышали странный "свист", – пишет один из пабликов РФ.

Площадь уничтоженного здания составляет около 1600 кв м.

Очевидцы же говорят, что "весь завод разнесло".

Взрывной волной выбиты окна в расположенных вблизи завода домах.

"Как минимум в 10 домах вокруг ЗОМЗ выбило взрывной волной выбило стёкла. Речь про улицы Красной армии и Нехаева в Сергиевом Посаде. По сообщениям очевидцев, в офисах неподалёку осыпались потолки. Также эвакуировали близлежащий детский сад. Сам взрыв и первые секунды после попали на камеру в полутора километрах от эпицентра", – пишут СМИ.

"Как минимум 8 человек пострадали после взрыва в Сергиевом Посаде. Под завалами могут быть еще люди", – пишут СМИ.

Впоследствии количество пострадавших, по данным пропагандистов, возросло до 25, а по некоторым данным - до 27 людей. Продолжается разбор завалов.

"На место приехало более десятка машин скорой помощи, но, по словам медиков, их все еще не хватает", – отмечают пропагандисты.

Официальная версия случившегося - "нарушение технологического процесса" и "человеческий фактор".

Также пишут о том, что на заводе объявлена эвакуация, на место выехал губернатор региона.

АО "Загорский оптико-механический завод" (ЗОМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") является "ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения".

Там производят, в частности, оптические прицелы, тепловизоры (на импортных матрицах) и головки самонаведения ракет, бинокли и приборы ночного видения.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке слышали взрыв в районе военно-морской базы. Оккупанты заявили об "учениях", однако прибывшие на место сотрудники ФСБ приказали местным жителям никому не сообщать о случившемся.