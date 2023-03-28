После уничтоженного Abrams и тысячи Bayraktar: в России заявили о сбитии снаряда GLSDB, которые в Украину еще не передавали

В российском минобороны продолжают "уничтожать" западное вооружение с опережением его поставок в Украину. Так, после "подбитых" американских танков Abrams и немецких Leopard 2 и "тысячи сбитых" БПЛА Bayraktar там отчитались о новой "победе".

Видео дня

28 марта в ведомстве Сергея Шойгу заявили о первом "сбитом" управляемом реактивном снаряде GLSDB, которых в Украину еще не поставляли. Об этом сообщили в МО РФ, а также в центральных пропагандистских СМИ Кремля.

Еще отсутствующий в Украине GLSDB "вторая армия мира" умудрилась "сбить" в комплекте з 18 реактивными снарядами РСЗО HIMARS.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB, – заявили в российском оборонном ведомстве.

Видимо, российская ПВО была слишком занята "охотой" на управляемые реактивные снаряды GLSDB, которые западные партнеры Украины так пока и не успели передать украинской армии, – именно поэтому украинские воины успешно доставляют "бавовну" куда более привычными способами.

Впрочем, такая мелочь, как отсутствие поставок GLSDB в Украину, не может остановить настоящих "патриотов России" из числа пропагандистов Кремля. Поэтому они наперебой бросились объяснять россиянам, что же это за снаряд, который российская ПВО сбила до его прибытия в Украину.

Такой успех, подчеркивают пропагандисты, зафиксирован впервые.

"Минобороны России впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде GLSDB ("умная" авиабомба с двигателем)", – написали пропагандисты "РИА Новости".

3 февраля 2023 года Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с российскими оккупантами. Среди прочего в него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км. Эти бомбы будут заказаны у производителя (компании Boeing) на средства из фонда "Инициативы содействия безопасности Украины" (USAI), разрешающего администрации президента Джо Байдена получать оружие от промышленности, а не из запасов США, поэтому на их изготовление и доставку в Украину уйдет несколько месяцев.

Напомним, еще 1 марта оккупанты похвастались захватом танка Leopard с "польскими наемниками". В доказательство они опубликовали фото с застрявшим в трясине немецким танком, которое впервые было опубликовано в сети еще в начале 2000-х годов. В доказательство "русской победы" это фото превратил отфотошопленый триколор.

Впрочем, феерический позор с первым "захваченным" танком россиян не остановил. Уже 10 марта российские пропагандисты снова похвастались "уничтожением" танка Leopard 2 в Украине. Они опубликовали снимок с летним пейзажем и заявили, что оккупант с позывным "Шустрый" из РПГ-7 подбил "новенький натовский танк". Однако в сети достаточно быстро установили, что танк на фото израильский, скорее всего, Merkava. А солдат, который держит ручной противотанковый гранатомет, на самом деле является военнослужащим вооруженных сил Ливана.

А вот американские Abrams, которые в лучшем случае прибудут в Украину к концу осени 2023 года, россияне начали "уничтожать" еще в январе, иллюстрируя "победы" фото из Ирака двадцатилетней давности.

Также российская пропагандистка Ольга Скабеева еще весной прошлого года заявляла, что "вторая армия мира" уничтожила тысячу Bayraktar, а по словам спикера минобороны РФ генерала Конашенкова, оккупанты с сентября начали уничтожать американские Bradley, хотя ни одна машина еще не попала на территорию Украины.